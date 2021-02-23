Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 24 февраля 2021: сколько человек заболели в праздник

Количество случаев заражения перевалило за 51 тысячу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области держится уже 11 месяцев. За это время количество зараженных составило 51 116 человек (+221). За прошедшие сутки выписаны 245 человек. Всего 43 580 выздоровевших. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 24 февраля 2021 г.

За прошедшие сутки скончались 10 зараженных. У половины из них ковид был сопутствующим. Всего умерли 1987 человек.

Инфографика: коронавирус74.рф

В праздничные выходные у южноуральцев было больше повода остаться дома – из-за морозов ходить куда-либо совершенно не хотелось. Мы собрали фото и видео о ситуации в регионе. Сегодняшний день будет таким же морозным. Ожидается, что у школьников отменять занятия. Информацию сообщают ориентировочно после 6 утра.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Напоминаем, в регионе сохраняется масочный режим. Надевать индивидуальные средства защиты нужно не только в помещениях, но и в общественном транспорте. Также в Челябинской области недавно продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Он будет действовать до 7 марта. Власти региона на одном из последних брифингов по коронавирусу сообщали, что ограничения для пенсионеров снимут только тогда, когда большая часть из них пройдет вакцинацию.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 24 февраля 2021 года.

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