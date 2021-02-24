Выступающий за людей труда кузнец из Челябинской области рассказал КП-Челябинск, почему завел ТикТок. Слава к Ивану Высочанскому пришла после видео об отношении молодежи к рабочему классу. Иван решил не останавливаться на достигнутом и объявил челлендж в поддержку рабочих.Ивану Высочанскому 28 лет. Он работает на заводе «МетМашУфалей» в Верхнем Уфалее. Ролики в ТикТок Иван выкладывает с ноября 2019 года.— ТикТок для меня это способ выплеснуть свой творческий потенциал, — рассказал Иван журналисту КП-Челябинск.До недавнего времени это были в основном юмористические ролики о семейной жизни и работе. Но все изменилось после публикации видео о наболевшем. Иван рассказал, что ему надоело предвзятое отношение к рабочему классу со стороны молодежи, которая приравнивает рабочих к нищебродам и называет людьми без целей.Видео получило большую поддержку со стороны рабочих заводов со всей страны и СМИ.— Появилось много единомышленников, я собрал большую массу людей трудящихся на предприятиях нашей страны в одном месте, — считает Иван Высочанский.Мужчина решил на этом не останавливаться и запустил челлендж, предложив рабочим записывать видео со словами «Это моя работа, и я ей горжусь».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru