В Челябинске готовится к стройке самый современный, по словам инвесторов, аквапарк в России. Депутат Госдумы, предприниматель Олег Колесников в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, почему из проекта полностью убрали торговлю и чем удивит новый парк в Златоусте.— Челябинск уже давно мечтает о своем аквапарке, а пока все ездят в Екатеринбург. И вот, наконец, перед нами презентация. Мегапроект в новом центре города. Насколько все-таки реально его воплощение или это пока мечты?— Я реалист, но мечтать, конечно, люблю. Все начинается с мечты, дальше думаешь, потом действуешь. Аквапарк, который мы спроектировали, сильно отличается от «Лимпопо». Этому уже больше 20 лет. Наш аквапарк будет самым современным в России. Мы проехали все аквапарки, которые есть в стране и за границей.Фактически разрешение на строительство было получено еще год назад. Но пандемия дала нам возможность посмотреть, куда развиваются тренды. Изначально аквапарк был частью торгового комплекса, занимал 40% площади. Но мы поняли, что торговые комплексы трансформируются и люди хотят другого. Мы убирали полностью торговлю, кино и оставили один аквапарк. Губернатор Челябинской области нас поторопил с концепцией, мы ее презентовали и в первых числах апреля, я думаю, что мы уже забьем первую сваю. Это будет самый современный аквапарк.Аквапарк — это очень важная вещь. У меня трое детей, есть внуки. Где можно провести время с семьей, чтобы было классно и весело? Таких мест, где мы можем радоваться, где будут счастливы дети, не так много. Если многое уходит в онлайн, то аквапарк в онлайн не уйдет. Это очень востребованная вещь. Поэтому мы его сделаем очень быстро.— Что еще изменилось в проекте за время пандемии? Вы много говорили про прогулочную зону — улучшенную копию Кировки, монорельс. Откуда пришло такое видение?— У нас реализуется проект Тернопольской и мы видим, как важно общественное пространство. «Белый рынок» — это только одна из составляющих проекта. В апреле откроется первая часть коворкинг-центра, айтипарк, планируется открыть галерею современного искусства. То есть проект Тернопольской — это целая улица, наполненная смыслами.Посмотрите на Кировку. Ей 20 лет. И в этом месте сложно навести порядок, потому что земля принадлежит разным собственникам. У нас прогулочная зона будет под одним управлением. Это позволит поддерживать место в чистоте, выбирать то, чего не хватает в рамках единой концепции. Само пространство будет похожим — это две улицы, соединенные с большим количеством мелких пространств: кафе, ресторанами, фотостудиями, модельными агентствами, школами искусств, спорт-объектами, офисами. Все это будет интересно как взрослым, так и детям.— То есть вы хотите, чтобы в одном месте были и офисы, и зона отдыха?— В радиусе 2-3 километров от места, где откроется аквапарк (перекресток улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева), живет прядка 350 тысяч человек. Многие из них ездят в центр, чтобы отдыхать и работать. Для чего? Мы хотим создать единое пространство, чтобы необходимости выезжать за пределы района не было.Что касается пробок, то в первой концепции был предусмотрен монорельс по улице Макеева через Городской бор. С его помощью до центра добраться можно будет за 10-15 минут.— Многих интересует, будет ли аквапарк доступен обычным людям? Вот, к примеру, в бассейн возле Лыжной базы не так просто попасть.— Этот бассейн, насколько я знаю, рассчитан на средний класс и выше. Аквапарк — это массовое заведение, которое рассчитано на огромное количество людей. И цены, я уверен, будут более чем приемлемые.— Выходит, снова центр притяжения смещается на областной центр. А как же города в области? Исключение разве что Сатка.— Областные города всегда развиваются более динамично и ярко. Но современные пространства нужны как в больших, так и в малых городах. Чтобы человеку было одинаково хорошо везде, чтобы из поселков не уезжали. Недавно мы презентовали проект в Златоусте. Здесь будет организовано большое общественное пространство, которого не хватало. Новый центр с магазинами и кино, сразу через дорогу — ледовая арена «Таганай», будет построен больничный городок, гостиницы. Там же находится искусственный водоем «Тарелка». Проект большой — на два-три года. Но это будет место, где можно и спортом заниматься, и отдыхать и культурно проводить время. Интересно здесь будет и детям, и взрослым.Таких ярких примеров достаточно. Возьмите Карабаш, который при поддержке РМК выиграл федеральный грант на 100 млн рублей на строительство межквартального сквера. Это новый современный проект. Я считаю, что важно не просто осваивать деньги, а строить уникальные, классные парки — современные городские пространства, которые по 20-30 лет будут радовать глаз людей.— В такие интересные места, безусловно, будут ездить. Вопрос только в дороге. Трассу М-5 до сих пор называют «дорогой смерти».— Вопрос реконструкции М-5 сложный. И всех волнует, когда же дорога станет четырехполосной. Я встречался с руководителем правительства и с вице-премьером. И в прошлом году М-5 включили в национальный план развития федеральных дорог. Решено, что до 2028 года трассу сделают четырехполосной в обе стороны на протяжении всей Челябинской области. Я уверен, что это будет реализовано.Ведь это не просто удобство для проезда, это еще и мощный толчок с точки зрения развития экономики и бизнеса региона. К томе же дополнительно будет создано около четырех тысяч рабочих мест — это заправки, кемпинги, отели, мойки, шоурумы, которые построят вдоль трассы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru