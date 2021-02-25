Неизвестно, какие планы у погоды, но календарь напоминает о приближении весны. И уже хочется, доверившись ему, как-то обновить домашнюю обстановку и добавить весенних красок. Кстати, это можно сделать без особых затрат, потому что в народном магазине «Галамарт» 27 и 28 февраля каждый второй товар категории «Домашний текстиль» будет стоить всего 1 рубль!Хотите, чтобы каждое ваше утро начиналось с цветов, обратите внимание на комплекты постельного белья PROVANCE серии «Цветные сны». Тут и прекрасные полевые маки, и изящные ветви сакуры – можно выбрать два комплекта под разное настроение, ведь второй будет стоить всего 1 рубль. Не только приятный рисунок, но и приятная телу ткань, позволят насладиться комфортным сном.Заодно стоит обратить внимание на покрывала и уютные пледы, которые дарят вечером особую романтическую атмосферу.Настроение весеннего пикника подарят изделия PROVANCE для кухни: хлопковые вафельные полотенца прекрасно впитывают влагу, неприхотливы в стирке и долговечны. Приятно, когда такие незаменимые вещи, как полотенца, служат одновременно и украшением кухни за счет своего орнамента. Цветы, фрукты, веточки оливы – из множества вариантов рисунка в «Галамарте» легко выбрать тот, что придется вам по душе.Если вы предпочитаете гладкую фактуру ткани, вам наверняка понравятся полотенца серии «Настроение»: их можно использовать в качестве подложки при подаче блюд, а ещё они прекрасно справляются с протиркой бокалов и не оставляют ворсинок.А очаровательные фартуки, прихватки, наборы полотенец станут приятным подарком для мамы, подруги или сестры к 8 Марта. Тем более что и здесь действует акция «Второй товар за 1 рубль», и такой набор меньшей стоимости действительно обойдется вам всего в 1 рубль.Покупайте для себя и близких, чтобы поделиться с ними радостью приближения весны, и следите за новыми акциями на сайте магазина «Галамарт».Реклама