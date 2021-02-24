Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 25 февраля 2021: сколько больных посетило ТРК за прошедшие выходные

Работникам соцучреждений станет легче работать из-за введенных послаблений Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В последние дни коронавирус в Челябинской области отступает на второй план. А причиной всему стала непогода, установившаяся в регион. Южный Урал просто не был готов к неприятным сюрпризам, которые преподнесли метель и морозы. В результате этого дороги были занесены снегам, а самолеты и поезда не могли временно возить своих пассажиров.

Инфографика: Коронавирус74.рф

В Челябинской области количество умерших непосредственно из-за коронавируса приблизилось к 1000 человек. По данным регионального минздрава, всего зафиксировано 51 334 случая COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 218 человек. При этом выздоровели 228 пациентов, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 43 808 южноуральцев. Еще 5 470 заболевших остаются под присмотром врачей.

Выросла и статистика летальных исходов. За прошедшие сутки скончались 13 человек, у которых был диагностирован COVID-19. 8 человек умерли непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 999 человек.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В Челябинской области сняли режим превентивной изоляции с работы стационарных учреждений. Теперь интернаты и дома престарелых работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

— На обычный режим работы перешли 9 психоневрологических интернатов, 7 государственных домов престарелых и инвалидов и 2 государственных центра содействия семейному воспитанию региона, — говорится в сообщении. — Такое решение принял областной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Из-за введённого режима сотрудникам соцучреждений приходилось заступать на смену, которая длилась 14 дней. Все это время они находились с пациентами. Всего таких смен с начала апреля было 20.

Минздрав Челябинской области подвел итоги бесплатного тестирования на коронавирус, который проходил в крупных ТРК региона с 21 по 23 февраля. Согласно статистике, из 807 проверенных человек положительный результат ни у кого не был выявлен.

— По данным лабораторий, положительных результатов COVID-19 у жителей региона в ходе бесплатных тестов с 21 по 23 февраля не обнаружено, — сообщила пресс-служба ведомства.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 25 февраля 2021 года.

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