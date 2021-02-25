Молодежный театр приглашает на творческие встречи в преддверии премьеры «Онегин»

27 февраля открывается Лаборатория зрителя, посвященная предстоящей премьере «Онегин». Три бесплатных события помогут зрителям познакомиться с постановочной группой и процессом создания поэтической симфонии.

Откроет лабораторию мастер-класс от режиссера-балетмейстера спектакля, преподавателя ГИТИС Натальи Шургановой «Тело в дело. Физический тренинг в технике артиста». Формат события предполагает ограниченное количество участников, в связи с чем запись на него уже закрыта. Зато можно успеть попасть на два других события Лаборатории.

28 февраля в 15:00 состоится music talk о поэтической симфонии с композитором Константином Хазановичем.

Впервые в Молодежном театре будет подробный разговор об авторской музыке спектакля. Константин Хазанович, музыкант, мультиинструменталист, композитор, на глазах гостей разложит симфонический оркестр на инструменты и объяснит, как рождалась музыка к постановке. Каковы лейтмотивы главных героев, что вообще такое музыка персонажей, почему для того или иного героя используется определенный инструмент? Все это сможем узнать на встрече.

— На создание музыки для «Онегина» ушло порядка двух месяцев, — рассказывает композитор. — Это трудоемкая работа, но когда нравится процесс, то можно сидеть семь часов у компьютера, не отрываясь, а время летит, будто 15 минут прошло. Особенно когда происходит подключение к материалу, создается ощущение, что ты не придумываешь мелодию, а она как бы из тебя транслируется. Как происходит это подключение — уже другая, более философская тема, но в данном случае это произошло.

Ссылка для записи на мероприятие.

3 марта в 20:00 состоится видеопоказ спектакля «Горка». Это финальное событие Лаборатории.

Мы познакомимся с автором инсценировки «Онегин» Алексеем Житковским — современным драматургом, чьи пьесы идут по всей стране, но пока не в Челябинске. Главный режиссер Молодежного театра и режиссер «Онегина» Иван Миневцев поставил по пьесе Алексея Житковского «Горка» спектакль на родине автора, в Нижневартовском драматическом театре. Постановка вошла в лонг-лист «Золотой Маски» и стала участником фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция-2020».

— Я предложил написать инсценировку «Онегина» Алексею Житковскому, потому что у него структурное мышление, он отлично работает с поэзией, — поделился Иван Миневцев. — По наитию я понял, что это не просто человек, который пишет пьесы, он — мастер. Он чувствует структуру сцены, понимает, что такое театральность. И результат его работы мне понравился. Поэтому я подумал, что будет здорово познакомить челябинцев с пьесами автора, в частности с «Горкой».

Ссылка для записи на видеопросмотр.

Напомним: все мероприятия Лаборатории бесплатны, но вход по предварительной записи.

Отметим, что премьера поэтической симфонии «Онегин» состоится 5, 6 и 26 марта в 18:00.