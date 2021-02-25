Изменения в программе сельской ипотеки ускорят комплексную застройку

— В каждом муниципальном районе нужна подрядная строительная организация, которая сможет работать по программе «сельская ипотека, — заявил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. Банк обещает аккредитованным подрядчикам обеспечить 40% финансирования строительства уже на этапе возведения фундамента. На один объект можно взять несколько ипотечных кредитов — до 6 млн рублей.

Реализация программы льготной сельской ипотеки рассматривалась на форуме муниципальных образований в рамках межрегиональной агропромышленной конференции «МАК 2021» в Челябинске. По словам директора Челябинского филиала АО «Россельхозбанк» Андрея Рочева, в 2020 году льготный кредит на приобретение квартиры, либо отдельного дома, либо земельного участка и строительства дома со ставкой от 2,7% годовых на срок до 5 лет уже оформили более тысячи южноуральцев на общую сумму 2 млрд рублей. Активно получают ипотеку в Сосновском, Красноармейском, Аргаяшском и Еткульском районах.

При этом общая сумма кредитов на строительство новых домов составила менее 1%. Одна из причин — отсутствие достаточного количества подрядных организаций, получивших аккредитацию в банке и работающих в сегменте индивидуального жилищного строительства. Сегодня только в пяти районах области аккредитовано пять подрядных организаций.

— Задача муниципальной власти, — считает Алексей Кобылин. — Создать предпосылки для образования таких организаций, чтобы сформировать конкурентные цены на услуги. Необходимо также определить перспективные участки для комплексной застройки. Для получения аккредитации подрядной организации в банке, муниципалитетам необходимо обратиться в финансовое учреждение с ходатайством.

В 2021 году региональный лимит по сельской ипотеке потяжелеет вдвое. Также банк запустил сопутствующие потребительские кредиты по сниженной ставке — на ремонт вновь купленного дома, на первоначальный взнос по ипотеке, отменена необходимость предоставления справки, что дом приобретается для постоянного проживания.

Списки территорий, где можно приобрести жилье, утверждены Минсельхозом Челябинской области:

— Об утверждении перечня сельских агломераций;

— Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков Челябинской области в новой редакции.

«Россельхозбанком» создана электронная площадка «Свое жилье», через которую можно подать документы на рассмотрение, получить одобрение по кредиту и даже подобрать дом или квартиру, соответствующие условиям программы.