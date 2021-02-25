В канун выборов в Госдуму куратор южноуральских медиа Анна Булатова перешла в «Единую Россию». Освободившуюся должность заместителя руководителя аппарата губернатора займет пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.— Функционал пресс-секретаря губернатора за мной сохраняется. Плюс добавятся обязанности по координации информационной политики правительства, — прокомментировал Сергей Зюсь «Комсомольской правде».На вопрос, как будет справляться с двойной нагрузкой он ответил оптимистично:— Раньше это была одна должность, будем стараться.Анна Бутатова назначена замруководителя РИКа регионального отделения партии. Она будет заниматься перезагрузкой продвижения партии и вопросами, связанные с агитационным составом предвыборной кампании.— Это было командное решение. Предложение интересное, такой хороший профессиональный вызов. По сути, остаюсь в команде и в системе работать, перекинута на такое достаточно непростое направление, связанное с партийной работой и с новой командой, — прокомментировала КП-Челябинск Анна Булатова.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru