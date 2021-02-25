«Новые люди» в Челябинской области дали старт общероссийскому политическому реалити-шоу «#ДебатыКандидаты»

Фото: "Новые люди"

Партия «Новые люди» объявляет о старте политического реалити-шоу #ДебатыКандидаты, в ходе которого лидеры общественных и политических инициатив поборются за 30 миллионов рублей.

В проекте могут принять участие даже кандидаты без политического опыта. На первом этапе будет организован сбор видео-заявок участников.

Сбор заявок начался с 25 февраля и продлится до 11 марта. Подать заявку можно на сайте проекта.

Компетентное жюри проведет отбор, после чего 30 участников будут поделены на три команды и смогут побороться за главный приз – средства на реализацию своего проекта.

«Наш проект открывает начинающим политикам новые возможности. Мы хотим привести в политику тех, кто в ней раньше не участвовал. Тех, кто по-настоящему готов изменить жизнь своего региона к лучшему. Примите участие в проекте «#ДебатыКандидаты», докажите, что ваш проект достоин реализации», – говорит председатель партии Алексей Нечаев.

Фото: "Новые люди"

Шоу «#ДебатыКандидаты» можно будет увидеть на Youtube-канале партии «Новые люди» и в Instagram.

- Сегодня стартовал уникальный проект #ДебатыКандидаты, который позволит любому жителю нашего региона не только получить финансирование на свою идею по улучшению общественного пространства, но и стать политиком областного, а может быть и федерального масштаба, - рассказал лидер челябинского отделения партии «Новые люди» Максим Гулин. – В этом реалити-шоу всё серьезно. Лучшие из кандидатов получат средства для реализации своей идеи и, конечно, поддержку своих земляков.

Фото: "Новые люди"

Участников поселят в один дом наподобие тик-ток хауса. Для конкурсантов проведут тренинги по развитию персонального бренда и публичным выступлениям представители медиаиндустрии. В ходе конкурса участникам предстоит пройти испытания, где они смогут проявить себя и получить полезный для политиков опыт.

Победители конкурса получат возможность стать кандидатами от партии «Новые люди» на предстоящих выборах в Госдуму и заксобрания регионов.