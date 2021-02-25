26-28 февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (г. Миасс) состоится Кубок СМИ имени Ольги Давиденко. Событие, имеющее межрегиональный статус, объединяет сильных представителей медиасообщества. О том, как спорт помогает продвигать регион и зачем на мероприятии появится Ирина Текслер, читайте в нашем материале.Кубок СМИ, в 2012 году задуманный как горнолыжные соревнования для журналистов, развивается в ногу со временем, стал местом притяжения тех, кто создает актуальное информационное поле Южного Урала. К основной спортивной части мероприятия добавилась форумная, где профессиональное сообщество может обсудить важные вопросы с федеральными экспертами и лидерами мнений из бизнеса и политики. Организаторы уверены: новая площадка, расширение географии участников и насыщенная программа сделают Кубок 2021 по-настоящему значимым событием в жизни региона.Напомним, соревнования журналистов по зимним видам спорта впервые прошли в 2012 году на курорте «Металлург-Магнитогорск» в окрестностях озеро Банное. В последние годы мероприятие носит имя Ольги Давиденко — председателя Союза журналистов Челябинской области (2015-2018 гг). Ольга Владимировна на протяжении нескольких лет лично выступала организатором соревнований и верила, что такое неформальное общение, базированное на созидательном духе соревнований, поможет качественному развитию медиасферы Уральского федерального округа. Именно по ее инициативе участниками события стали не только сотрудники СМИ, члены Союза журналистов, но и PR-специалисты предприятий и организаций. К 2021 году пул вовлеченных профессионалов расширился: сформирована команда блогеров, которые сегодня тоже являются ньюсмейкерами.Спортивную часть события в 2021 году составляют командные и личные соревнования по горным лыжам и сноуборду, состязания по картингу пройдут только в личном зачете. Заявились 14 команд из Челябинской области, Екатеринбурга, Тюмени и Башкирии. В состав команды оргкомитета (вне зачета) планирует войти первая леди Челябинской области, учредитель Фонда социальных, культурных и гражданских инициатив Ирина Текслер, которая так же убеждена, что горные лыжи — стимул развития, а соревнования создают уникальную атмосферу единения, с одной стороны, и здоровой конкуренции, с другой.Еще одна большая команда — это многочисленные болельщики и зрители, которые приедут в «Солнечную Долину» поддержать своих коллег. Лучшая сборная болельщиков, кстати, также получит подарок от организаторов.Всего на Кубке 2021 года будут представлены 18 СМИ и информационных сайтов: медиахолдинг «ГРАНАДА Пресс», ГТРК «Южный Урал», Медиахолдинг «Первый областной», Свердловское ОТВ, сайт «Хорошие новости», «Аргументы и факты», «Деловой квартал», телекомпания «Глобал ТВ» Южноуральска, интернет-издание https://newsprom.ru Тюмень, телеканал Совета Федерации «Вместе РФ» (г. Москва), газета «Копейский рабочий», телеканал «Инсит-ТВ» Копейск, «Московский комсомолец-Урал», «Магнитогорский рабочий», АНО Объединенная редакция Аргаяш-МЕДИА, Российская газета, медиагруппа «Наш Челябинск», а также медиагруппа «Комсомольская правда».СПРАВКА КП— Кубок СМИ — уникальный проект, родившийся на Южном Урале, а сегодня объединяющий представителей СМИ и пресс-служб разных регионов. Особая благодарность оргкомитету за развитие этой площадки, где в неформальной обстановке можно обменяться идеями с коллегами, обсудить актуальные темы с приглашенными экспертами, наладить контакты с лидерами мнений в медиапространстве. И все это с мотивацией к поддержке спортивной формы, ведь команды еще и соревнуются на горе за Кубок. Где, как не на Южном Урале с его уникальной природой горнолыжный спорт может стать точкой притяжения, объединения медиасообщества! «Комсомолка» поддерживает!, — подчеркнула директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова.В 2021 году синергию спортивного азарта и профессионального мастерства планируется использовать для глобальной цели — популяризации целого региона. «Топим за Южный Урал — о продвижении гор и других достопримечательностей», — так звучит тема форума.Само место проведения соревнований располагает к обсуждению столь важных вопросов как развитие туризма, реализация экологических и инвестиционных проектов, консолидация усилий СМИ, власти и бизнеса в этом направлении. Впечатляет и уровень спикеров, среди них: Алексей Яковлев, представитель Минприроды РФ — заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ (ранее — директор нацпарка Таганай); Михаил Буторин, Москва, владелец агентства интернет-маркетинга, дизайна и контента «Лес» с ключевой экспертизой в темах экологии, природы, туризма, развития территорий (среди клиентов — заповедники и нацпарки, WWF России, FSC России, туркомпании), владелец туркомпании по экотуризму; Раис Габитов, Уфа, амбассадор Башкирии, владелец PR агентства Digital Курултай и организатор одноименного мероприятия (близкого Кубку СМИ); Василий Курбацких, Челябинск, учредитель БЦ «Аркаим-Плаза» и L-Town, города-спутника Челябинска, работающий над задачей, ни много ни мало, вывести Челябинскую область в топ регионов по привлекательности для проживания и посещения; Александр Пересторонин, член правления Союза журналистов Тюменской области, сопредседатель ОНФ в Тюменской области, зам. главного редактора интернет-издания newsprom.ru; Олег Сиротин, председатель совета директоров ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина», президент Национального парка спорта, туризма и активного отдыха «Тургояк»; Юлия Реутова, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда-Челябинск». А депутат Госдумы Дмитрий Вяткин готов обсудить проблемы законодательства в сфере туризма.Важно, что в форуме могут принять участие все желающие, кто считает, что может принести пользу обсуждению (участие бесплатное, но просим уведомить оргкомитет, контакты на сайте мероприятия.Кроме того, в программе Кубка СМИ 2021 — награждение победителей двух творческих конкурсов имени Ольги Давиденко: профессионального мастерства журналистов и профессионального мастерства PR-специалистов Челябинской области. С 2019 года премии выделяет группа компаний «Микар» (соорганизатор Кубка СМИ) — с целью поощрения лучших и мотивации повышать свой профессионализм. Например, один из победителей, журналист ГТРК «Южный Урал» Игорь Болонин, награжден за цикл сюжетов про национальные парки Челябинской области, что оказалось созвучно теме форума!Безусловно, масштабное мероприятие не могло бы состояться без поддержки партнеров. «Локомотивы» экономики региона, патриоты Южного Урала видят в Кубке СМИ большое значение.— Важная часть программы Кубка СМИ отведена образовательному форуму, соорганизатором которого является Сбербанк. Выбрана значимая тема для страны и региона — развитие внутреннего туризма. В Челябинской области есть все необходимое — огромная территория, красивейшая природа, богатое культурное наследие. Рост числа туристов привлечет в регион и новых инвесторов, что напрямую положительно скажется и на экономике, и на жителях Южного Урала, — считает Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением ПАО Сбербанк.Поддержку также оказали Русская медная компания, Жилой комплекс «Город L-Town» и бизнес-центр «Аркаим Плаза», Страховой Дом ВСК (страхование участников соревнований), финансовая компания «БСК-Мир Инвестиций», агрофирма «Ариант» и Центр пищевой индустрии «Ариант», группа компаний «Мавт», Озерский спиртоводочный завод. Победителей ждут призы от стоматологии «Белый кит», клиники «Источник», Surf Coffee, фитнес- центра MyClub, магазина экстремальных видов спорта STREETLAB, агрохолдинга «Ситно».В целом форум 2021 года обещает стать ярким событием, мотивирующим развиваться не только на горных лыжах и сноуборде, но и профессионально, расширяя коммуникации медиасообщества Урала.И конечно, такое лучше один раз увидеть, почувствовать, чтобы захотеть возвращаться в горы вновь и вновь.СПРАВКА КПОрганизаторы Кубка СМИ 2021: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области совместно с Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», Союз журналистов Челябинской области, группа компаний «Микар», ГЛК «Солнечная долина».#КубокСМИ2021Фото из архива Кубка СМИ, авторы: Людмила Ковалева, Наталья Вольвач, Дмитрий Сопильняк, Олег Каргаполов, Владимир Сазонов, Гарсия Жало.