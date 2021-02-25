Многие врачи сами переболели коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область в эти дни борется больше не с коронавирусом, а с последствиями аномальной непогоды. Из-за сильной метели южноуральцы, застрявшие на трассах, оказались в снежном плену. Выручали их не только МЧС и полиция, а еще дорожники, а также добровольцы. Но статистика заражений коронавирусом по-прежнему не снижается, рассказываем последние новости об обстановке в Челябинской области на 26 февраля.

Инфографика: Коронавирус74.рф

В Челябинской области количество умерших от коронавируса перешло отметку в 2000. Сейчас число погибших составляет 2009 человек. Накануне скончались еще десять южноуральцев: семь человек непосредственно от ковида, у троих были хронические заболевания.

По данным регионального минздрава, с начала пандемии в области зафиксировано 51 545 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 211 человек. При этом выздоровели 226 южноуральцев. А всего с начала пандемии болезнь перебороли 44 034 жителя области. Еще 5 445 заболевших сейчас остаются под присмотром врачей.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

На крупных предприятиях региона началась антиковидная прививочная кампания. Медосмотры и заполнение анкет для работников организуют районные поликлиники. На прошлой неделе в регион поступила большая партия препарата «Спутник V» — 80 тысяч ампул. Власти региона считают, что как только будет провакцинирована большая часть населения, то можно говорить и о снятии режима самоизоляции для людей старше 65 лет.

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге дал прогноз, когда должна завершиться пандемия коронавируса. По его словам, это произойдет в начале следующего года.

— Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться, — цитирует чиновника датский телеканал DR.

Специалист сообщил, что COVID-19 со временем ослабнет, но никуда не исчезнет. Он также добавил, что в будущем ограничения из-за этого вируса больше не понадобятся.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 26 февраля 2021 года.

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