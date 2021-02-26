В клинике «ЭФ ЭМ СИ» знают, как вернуть радость движения

Стационар современной многофункциональной клиники «ЭФ ЭМ СИ», расположенный в Миассе, имеет преимущественно травматолого-ортопедическую направленность. Обратиться за медицинской помощью может каждый, кто хоть раз столкнулся с необходимостью лечения травм, их последствий, суставных болей разного характера, различных аномалий развития скелета. Высококвалифицированные врачи помогут всем, будь то пенсионер или всемирно известный спортсмен.

Почему именно в Миассе? Это вполне по-европейски: большинство частных клиник в странах старого света расположены в курортных зонах. Так пациент быстрее реабилитируется и отдыхает не только телом, но и душой, что позитивно влияет на его быстрейшее выздоровление. В Миассе вид на Уральские горы, комфортный стационар и профессионализм медицинского персонала способствуют скорейшему восстановлению, люди чувствуют себя вновь здоровыми и ведут полноценный образ жизни.

Вот и получается, что вернуть полноту жизни в клинике «ЭФ ЭМ СИ» пациентам помогают не только высококвалифицированные специалисты, но и наша уникальная природа. Мучительная боль в суставах, ограниченность движения, чувство некоторой неполноценности даже при таком серьезном заболевании, как деформирующий остеоартроз, словно уходят на второй план, когда за окном чудесный уральский лес. А надо сказать, что в последнее время артроз стал болезнью не только пожилых людей, но к врачам вынуждены обращаться и более молодые, которым становится сложно справляться со своими профессиональными обязанностями, вести полноценную жизнь.

И вот тут на помощь больным придут специалисты клиники «ЭФ ЭМ СИ». Высокопрофессиональные травматологи-ортопеды уже не первый год с успехом применяют передовые технологии, проводя уникальные операции.

Одним из основных направлений деятельности клиники является эндопротезирование — замена сустава. Показанием для проведения такой операции является заболевание опорно-двигательного аппарата, самого сустава, деформирующие артрозы коленного и тазобедренного суставов, диспластические артрозы и так далее. Артрозы, дегенеративные заболевания суставов, могут быть как возрастные, так и посттравматические; после перелома шейки бедра, когда страдают хрящ, капсулы и связки, сустав практически начинает разрушаться.

Выделяют три стадии течения артроза. И если при первых и второй можно обойтись, что называется, малой кровью, то пациентам с третьей степенью, когда наступают значительные структурные изменения в самом суставе и развиваются его деформация и тугоподвижность, уже показано эндопротезирование.

В клинике «ЭФ ЭМ СИ» операции проводятся на современном оборудовании, подобранном комплексно и полноценно. А от хирургов требуются большой опыт и талант. Их знания, умения и способности составляют главную ценность клиники. Медицинский персонал подбирается по достаточно жестким критериям: высокий профессионализм, неравнодушное отношение к своей работе, тактичность, умение чувствовать и сопереживать.

В своей работе специалисты клиники применяют не только давно и хорошо освоенные высокотехнологичные методы лечения, они постоянно в поисках нового. Как рассказал главный врач клиники, травматолог-ортопед высшей категории, председатель правления Ассоциации травматологов-ортопедов Челябинской области, эксперт Росздравнадзора Владимир Петрович Сурьянинов, в последнее время возрос интерес к нехирургическим способам лечения.

Травматолого-ортопедическим отделением клиники заведует Андрей Сергеевич Филиппов — мудрый и понимающий врач, в арсенале которого 20 лет практического опыта, и именно он около двух лет тому назад делал операцию по замене тазобедренного сустава Джеффу Монсону, известному бойцу смешанных единоборств, чемпиону мира по бразильскому джиу-джитсу. Согласитесь, что спортивная звезда мирового уровня Монсон мог позволить себе лечение в самых респектабельных медицинских центрах мира. Но будучи патриотом России, он сделал выбор в пользу хорошей региональной клиники и талантливых врачей. И это в очередной раз подтверждает более чем достойный уровень оказания медицинской помощи в клинике «ЭФ ЭМ СИ».

Кстати, год от года в клинике растет спектр медицинских вмешательств, проводимых по полису ОМС.

Путь к выздоровлению не всегда бывает простым и быстрым, как бы нам того ни хотелось. Но выбирая заботу о здоровье, нужно ориентироваться на факты. Они, как известно, — вещь упрямая. Факты, из которых состоит история развития клиники «ЭФ ЭМ СИ», свидетельствуют о главном — это по-настоящему честная клиника. В этом может убедиться каждый.

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