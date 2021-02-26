Всем известно, что девушки — это украшение нашей планеты и, действительно, наша прекрасная половина. Каждый год в преддверии 8 Марта мужчины в панике ищут подарки своим любимым девочкам (мамам, женам, дочкам, коллегам) и для мужчин это настоящее испытание.По данным опросов ученых, самыми востребованными подарками для себя девушки называли парфюм и косметику. Поэтому сеть магазинов косметики AZUMA объявила «Парфюмный БУМ» и предлагает приобрести оригинальный парфюм от известных брендов со скидками в честь празднования 8 марта.Действительно, выбор огромный. Существует два способа сделать 8 Марта красивым и удобным для мужчин: заказать парфюм на сайте с бесплатной доставкой или воспользоваться помощью консультантов сети AZUMA непосредственно любом из магазинов сети. В современном мире подобрать идеальный парфюм совсем не сложно, а с удобными сервисами AZUMA еще и выгодно.Кстати, многие мужчины предпочитают дарить выбор — поэтому отличным подарком в таком случае станет подарочная карта AZUMA. Номинал можно выбрать любой: 500, 1000, 3000 рублей.Интернет-магазин косметики AZUMA с бесплатной доставкой по России.Инстаграм AZUMA.ООО «Дрогери» (Юридический адрес: 454084, г. Челябинск, Калинина, 11Б, ОГРН 1187456006924), индивидуальный предприниматель Выгузов Николай Александрович, зарегистрирован за номером ОГРНИП 320745600081032, ИНН 744919571683.На правах рекламы.