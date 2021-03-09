«Забился тату, сменил стиль и начал печь тортики»: южноуралец полностью поменял жизнь, скинув 40 кг

Чтобы прийти в форму, Алексею Десяткину потребовалось два года. Фото: предоставлено героем

Житель Усть-Катава Алексей Десяткин за два года избавился от 40 лишних килограммов. Спорт и питание — вот его главные помощники в борьбе с жиром. Из-за травмы Алексею пришлось на некоторое время оставить тренажерный зал, но сейчас он снова входит в форму. Ведь впереди новые победы — побить рекорд по жиму ногами в 440 кг. Как рассказал КП-Челябинск молодой человек, в новом весе его жизнь поменялась кардинально — от прически до взгляда на мир.

Семейная жизнь расслабляет

Алексею Десяткину 30 лет. Он родился и вырос в Челябинске. Набирать вес молодой человек начал после института, когда начал жить с девушкой. Ну а что, вкусняшки каждый вечер и любимая под боком. К 27 годам вес составлял 138 кг.

— Мне было трудно передвигаться, особенно летом. Поездка в транспорте, любые пешие прогулки были просто адом, — говорит Алексей Десяткин.

Поправляться Алексей начал, когда стал жить с девушкой

В 27 лет молодой человек решил взяться за себя. Начал с питания.

— Я сел на диету. Только на одном питании я сбросил 25 кг. Причем первые 15 кг — за два месяца, — говорит Алексей. — Систему питания разрабатывал сам. Первым делом исключил быстрые углеводы — печеньки, булочки, сладости. Признаюсь, было нелегко, потому что сладкое я люблю.

Рацион в основном состоял из белковой пиши и сложных углеводов — 5-6 приемов пищи за день.

— Сидя на диете, я понял, что нельзя себя сильно ограничивать и сделал день читмила. То есть шесть дней строгого питания, а на седьмой — ел все, что хочу. Опытным путем выяснил, что в такой системе мой организм хорошо сжигает жир — шесть дней стресса от еды, от которой долго не приходит чувство голода, а потом еще больший стресс от получения быстрой энергии, — рассказывает молодой человек.

Конечно, одной корректировкой питания в похудении не обойтись. Поэтому Алексей Десяткин подключил спорт.

Жим ногами в 440 кг? Почему бы и нет!

Алексей Десяткин всегда любил спорт. Пробовал почти все: рукопашный бой, легкую и тяжелую атлетику, гиревой спорт, танцы. Но остановился на тренажерном зале.

— Подобрал тренера, комплекс тренировок. Где-то через год при подъеме с большими весами у меня заклинило спину. На МРТ выяснилось, что у меня две межпозвоночные грыжи — одна довольно серьезная 9,5 мм, — рассказывает молодой человек. — Но тренировки я не прекращал. Подобрал другой комплекс упражнений, чтобы укрепить мышечный корсет. Сам себе ставил уколы, которые помогали снять спазмы и боль. В итоге за пять месяцев мы вышли в жиме ногами с веса 120 кг на 440 кг.

Жим ногами со 120 кг до 440 кг - прогресс за пять месяцев

В тренажерку Алексей ходил три раза в неделю после работы — тренировка длилась по 1,5-3 часа на разные группы мышц. И, конечно, поддерживал себя витаминами и необходимыми БАДами.

Но потом Алексею на время пришлось оставить тренировки — молодой человек получил еще одну травму, а затем и вовсе переехал из Челябинска в Усть-Катав, получив повышение в ГК «Чурилово». Свободного времени стало очень мало. Но сейчас Алексей Десяткин планирует возобновить занятия. Тем не менее, форму ему удается поддерживать. Если в 27 лет его вес был 138 кг, то уже в 29 лет — 98. В 2020 году, к 30 годам, Алексей похудел еще на пять килограммов. Но, по его словам, этот вес скачет туда-сюда.

Тортиков хочется всегда!

Когда Алексей Десяткин начал худеть, то уже жил один. И это оказалось еще сложнее — самому себе бить по рукам!

— Самое сложное первые полтора месяца отказываться от тортиков. Сейчас я могу себе позволить десерты. В основном готовлю сам — раз в неделю-две пеку торт, немного съедаю, остальное отношу на работу, — рассказывает молодой человек. — На самом деле многие путают чувство голода и жажды. Иногда кажется, будто ты хочешь есть, а на самом деле нужно просто попить воды.

Из Челябинска молодой человек переехал в Усть-Катав

По словам Алексея Десяткина, худеть с большого веса легче, а вот когда лишних килограммов остается меньше — сгонять их намного сложнее.

— У меня сильная мотивация. Я хочу добиться результатов в спорте. Когда я сбросил вес, то полюбил прогулки. Мог спокойно прогуляться с Тракторозаводского района на Северо-Запад и обратно. Сейчас легко провожу весь день на ногах на работе — это 15-25 тысяч шагов за смену, — говорит Алексей. — Да, я почти каждый день хотел все бросить! Но то чувство, когда ты приходишь на тренировку и с каждым разом добиваешься все больших результатов, не передаваемо. Это стимулирует. Тем более для меня тренажерный зал — это эмоциональная встряска после работы, помогает поддерживать нормальное психоэмоциональное состояние.

Жизнь поменялась кардинально

Сброшенные лишние килограммы, как выяснились, помогли Алексею Десяткину не только сменить гардероб, но и полностью поменять жизнь.

Жизнь после похудения поменялась кардинально

— Я полюбил гулять, забился тату — на данный момент у меня два рукава. Сменил прическу, стиль и образ жизни. Много чего изменилось — взгляд на мир в первую очередь, — говорит Алексей Десяткин. — Процесс моего самосовершенствования не закончился сброшенными килограммами, хочется пробовать что-то новое, менять — интересен сам процесс преображения.

От редакции КП-Челябинск

Мы рассказали вам реальную историю похудения, чтобы показать, что бороться с весом можно. Но просим вас не воспринимать рассказ как пособие по похудению. Помните, каждый человек индивидуален, у каждого организма свои особенности и ограничения по здоровью.

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