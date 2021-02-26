В Курганской области смягчили ограничения по коронавирусу

Власти Курганской области решили смягчить ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Так, начиная с 1 марта, в регионе будет вновь разрешено посещение театров, концертов и других культурно-досуговых учреждений. Однако при этом число зрителей не должно превышать 50% от вместимости зала. Также следует соблюдать все требования Роспотребнадзора при посещении публичных мест.Что же касается режима повышенной изоляции для граждан старше 65 лет, то его все-таки продлили. Он будет действовать до 14 марта. Также в регионе продолжает действовать масочный режим и соблюдаться социальная дистанция.По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом Курганской области всего в Зауралье было выявлено 17 569 случаев заболевания. При этом лабораториями медицинских организаций было проведено 494 064 тестирования на COVID-19.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru