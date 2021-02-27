Улица в Ленинском районе Челябинска превратилась в ледяное месиво после коммунальной аварии

Знаков объезда нет, поэтому машины едут прямиком в ловушку Фото: читатель КП
На перекрестке улиц Цимлянская и Туруханская в Ленинском районе Челябинска дорога превратилась в ледяное месиво. Об этом КП-Челябинск рассказала местная жительница Оксана. По ее словам, четыре дня назад здесь прорвало отопительную трубу, кипяток хлестал около двух часов.
— В паре мест и сейчас течет вода, — рассказывает Оксана Маламутик. — Поверху лед сантиметров семь. Где уже местные «ледоколы» пробовали пройти, там ледяное месиво.
Женщина добавила, что в день аварии на место приезжали коммунальщики, но они просто заткнули «фонтан» и восстановили отопление. Что будут делать с ледяной дорогой — неизвестно, а тем временем здесь уже застревают машины. По-хорошему, могли бы появиться знаки объезда, но и их никто не установил, поэтому таксисты прутся прямиком на лед по навигатору.
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