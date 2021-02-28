Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 1 марта 2021: 10 смертей за сутки и травмы на скользкой дороге

В Челябинской области уже зафиксировано 52 146 случаев COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сегодня, 1 марта, ровно год, как в России начал распространяться коронавирус. По данным Роспотребнадзора, именно тогда был установлен первый пациент с COVID-19, а спустя две недели в стране были заражены уже 100 человек. А вот в Челябинской области первый случай был зафиксирован гораздо позже — 21 марта.

На данный момент в регионе уже зафиксировано 52 146 случаев COVID-19. За прошедшие сутки медики обнаружили ковид еще у 194 жителей Челябинской области.

Накануне выздоровели 207 южноуральцев, а всего с начала пандемии болезнь победили 44 687 жителей области. Еще 5 363 заболевших остаются под присмотром врачей. За сутки скончались 10 пациентов, а всего коронавирус унес за время пандемии жизни 2029 южноуральцев.

Гололед прибавил работы травмпунктам

Сегодня первый день весны, но только по календарю. Потому что погода совсем не весенняя — холод, снег, гололедица. В травмпунктах сообщают, что за выходные десятки челябинцев получили травмы на скользких дорогах. При этом в комитете дорожного хозяйства и Челябинска накануне отчитывались, что на улицах работало 248 единиц техники, в уборке было задействовано 239 дородных рабочих.

— Производится механизированная очистка дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части, осуществляется вывоз снега, опасные участки обрабатываются противогололедным материалом, — сообщили в ведомстве.

Если подошва скользкая, наклейте на нее лейкопластырь или изоленту. Избегайте обледенелых участков. Почувствовав, что начали падать, сразу присаживайтесь, чтобы уменьшить высоту падения.

Санавиация спасла маму, у которой начались роды

Эта история произошла в соседней Курганской области. Первый в этом году в Зауралье вылет вертолета санавиации помог спасти сразу две жизни. Жительница Шадринска начала рожать, но внезапно ее состояние резко ухудшилось. Понадобилась срочная операция. Медики экстренно прилетели за роженицей и доставили ее в перинатальный центр Кургана. Благодаря санавиации и профессионализму медиков перинатального центра, родилась девочка весом 2,9 кг, рост малышки — 50 см. Сейчас с мамой и дочкой все в порядке.

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