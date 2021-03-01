Что за «Г»? Журналисты Озерска проверили качество бензина на АЗС и уровень обслуживания клиентов

АЗС "Опти" - победитель журналистского рейтинга.

В СМИ то и дело появляются публикации, где, порой «в пух и прах» разносят существующий на АЗС сервис, качество топлива, недолив «горючки». Журналисты из Озерска подошли к делу основательно и педантично. Выбрали шесть самых популярных городских автозаправочных станций - «Лукойл», «Агат», «Сугомак», «Опти», «Башнефтепродукт» и «Омега». На оценку взяли самую ходовую марку – АИ-92. Для пробы заливали бензин в одинаковые красные 5-литровые канистры. По четыре литра. Правда, на «Башнефтепродукте» и «Омеге» нужный объем отмерить не удалось. Станции работают без операторов – по системе самоослуживания. Здесь «заправились» на 200 рублей. Кроме оценки самого топлива в расчет брали такие показатели, как удобный подъезд, чистоту, внешний вид, организацию торговли, разнообразие марок топлива, число колонок… Поколесить пришлось порядком.

«СКИДКИ ВРЕМЕННО ОТМЕНЯЮТСЯ»

От внимательного взора журналистов не ускользнула ни одна деталь. Так, на «Лукойле» оказался самый богатый ассортимент «горючки», работник АЗС – в фирменной одежде… Правда, есть недоработочки – с фронтальной вывески куда-то исчезла последняя буква «Л» из названия АЗС.

Буква "л" в названии пропала.

«Агат» несколько «потрепан» временем и по наличию бензина остались вопросы (так, на табло напротив АИ-95 значилась не цена, а загадочная надпись «Г»). На «Опти» пришлось постоять в очереди – видно, что АЗС пользуется популярностью у водителей, да и сервис на высоте – чисто, девушки работают в фирменной одежде, в торговом зале хороший ассортимент нужных товаров, а при входе - теплый тамбур (мелочь, но приятная и комфортная деталь). На «Омеге» работает только одна автоматическая колонка, и она работает только через специальное приложение на смартфоне (просто расплатиться картой – не выйдет), на АЗС «Сугомак» не указано название сети, но «красуется» объявление – «Все скидки на бензин временно отменяются». «Башнефтепродукт» - тот, что на самообслуживании, порадовал понятным интерфейсом на заправочном мониторе и всеми необходимыми инструкциями для пользователя.

На одной из АЗС вместо цены светилась загадочная "Г".

ХОЧЕТСЯ, КАК В АПТЕКЕ

А теперь о качестве и доливе топлива. Результаты показали (напомним, заправляли в канистры по 4 литра), что на «Лукойле» и Сугомаке» недолив составил примерно по 100 мл. На «Омеге» и «Башнефтепродукте» тоже поскупились на положенный объем. «Агат» удивил недоливом аж сразу на 190 мл. А вот в «Опти» оказалось все, как в аптеке – по меркам ровно четыре литра.

на "Опти" все, как в аптеке.

Ключевой параметр – октановое число бензина, которое влияет не только на ходовые качества автомобиля, на износ и надежность работы всех основных агрегатов двигателя. Специалисты отмечают, что низкое октановое число может говорить о том, что топливо производится не крупном нефтеперерабатывающем заводе (там имеются системы контроля качества ), а, к примеру, на полулегальной «перегонке». Может быть, что качественное топливо разбавляется так называемой «прямогонной», которое вырабатывается при первичной переработки нефти.

Недолив в ряде случаев был существенный.

Отметим, что бензин заливался в канистры через фильтрующий элемент. Во всех случаях фильтр остался чистым, кроме пробы «Агата» - в ней выявились мелкие фракции твёрдых частиц, что уже может свидетельствовать о низком качестве топлива.

Наши коллеги подчеркнули - замеры проводились с помощью аппарата «Октис-2», который до этого не использовался, его распаковали только непосредственно перед исследованием. Итак, «Лукойл» показал 87 единиц при заявленных 92, чуть меньше положенного оказалось у АЗС «Сугомак» и «Башнефтепродукт» - 89, на 88 потянул бензин от «Омеги», «Агат» здесь в «передовиках» - 81 единица. Но была и приятная новость: единственный образец, который полностью соответствовал норме в 92 единицы, был на АЗС «Опти».

"Опти" опять порадовал и водителей и журналистов.

Проверили и наличие воды в бензине (конденсатный тест – в пробы добавлялась обычная марганцовка, растворяясь, она образует пятна, вступая в реакцию с водой, в случае отсутствия воды реагент оседает порошком на дне.). АЗС «Сугомак» и Агат» показали полное присутствие воды.

Октановое число не дотягивало до нормы.

Октановое число АИ-92 меньше заявленного.

В РЕЖИМЕ «ТАЙНОГО ПОКУПАТЕЛЯ»

Оценив целый ряд параметров, озерские журналисты составили свой рейтинг городских автозаправочных станций. Твердую «пятерку» получила АЗС «Опти». Они сделали вывод, что водитель, заправляясь на «Опти», может быть уверен – здесь вас профессионально обслужат, зальют качественный бензин и ровно на столько, сколько вы оплатили. Журналисты полистали и книгу жалоб и предложений: «Девчонки огонь, настроение великолепное», «Лучшее топливо в городе», есть благодарности и за понятное и адекватное расположение заправочных колонок.

Нужно сказать, что такой опыт журналистов из Озерска очень полезный. Такие рейды по АЗС делали и продолжают делать их коллеги по всей стране. А сейчас это вдвойне актуально, поскольку с 1 июля этого года, согласно новым поправкам в закон, Росстандарт будет проводить контрольные закупки в режиме "тайного покупателя", а не так, как сейчас, предупреждая заблаговременно (смысл и эффект от таких рейдов по АЗС сводился к нулю). Нерадивым «заправщикам», придется уже отвечать по новым правилам. Так, что этот рейд – еще одно напоминание для продавцов бензина: будьте честны и вежливы.

Так выглядит итоговый рейтинг АЗС.

КСТАТИ

Какие еще недостатки обнаружили журналисты на АЗС

- Если поработать над качеством топлива, то многие АЗС могут подтянуть свой уровень.

- Часть водителей еще не освоили заправку на автоматизированных АЗС без «живых сотрудников».

- Качество горючего на заправках пока, к сожалению, не дотягивает до стандарта.

- Малое число колонок на АЗС.

- В книгах отзывов есть жалобы на отсутствие информации, какие бонусы и сколько положены по скидочным картам

- Оформление АЗС в ряде случаев оставляет желать лучшего.

Рейтинг в порядке убывания: «Опти», «Лукойл», «Башнефтепродукт», «Омега», «Сугомак», «Агат».

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как можно самостоятельно проверить качество бензина на АЗС

- Показательный фактор качественной «горючки» – её стоимость. Любой автолюбитель примерно знает, какая цена на топливо в том или ином регионе. Поэтому, проезжая мимо заправки и обнаружив небывалую скидку на топливо, стоит задуматься: почему это производитель так расщедрился?

- Если производитель переборщил с маслами и присадками, то и запах конечного продукта меняется и становится более резким, с оттенками жжёной резины и бытовой химии.

- Если топливо некачественное, то двигатель после заправки начинает работать нестабильно, «троить» и глохнуть, а расход при этом увеличивается. Если с машиной всё в порядке, но «не едет» спецы советуют менять АЗС.

- Чтобы протестировать бензин на обилие лишних подчас вредных присадок и химических добавок, нужно иметь под рукой лист белой бумаги. Капните на него немного бензина и ждите реакции. После того как бензин испарится, бумага должна остаться белоснежной. Это явный знак того, что с топливом не «химичили».

- Не бойтесь испачкать руки каплей бензина, используя кожный покров как индикатор качества. Бензин часто применяют не только как растворитель, но и как обезжириватель. Поэтому «на ощупь» он сухой, стягивает кожу, не оставляет масляных разводов. Простой эксперимент: испачкайте пальцы грязью или маслом, а после плесните на руки немного бензина. Если грязь с маслом удалились, бензин качественный.

- Если качество топлива вас не устраивает, пишите жалобу в Роспотребнадзор. Этот государственный орган уполномочен проверять заправку с пробирками один раз в три года. Но если претензии потребителя накапливаются, есть право совершить внеплановый визит.