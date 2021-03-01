Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 2 марта 2021: снижение заболеваемости и как будет проходить Масленица

В регионе продолжает улучшаться статистика по заболевшим за сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ситуация с коронавирусом в Челябинской области продолжает постепенно улучшаться. Впервые с осени в статистике регионального Минздрава меньше 200 заболевших ковидом за сутки. Также на Южном Урале продолжает идти плановая вакцинация населения, которая должна предотвратить вспышки заражения.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки вирус нашли еще у 192 человек, один из которых школьник. При этом выздоровели 199 пациентов, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 44 886 южноуральцев. Еще 5 345 заболевших остаются под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также не обошлось без летальных исходов. Умерли 11 человек, у которых был диагностирован COVID-19. 7 из них скончались непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим.

Всего в регионе зафиксировано 52 338 случаев COVID-19

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Жителям Южного Урала станет легче путешествовать в период пандемии коронавируса. Перед мартовскими праздниками РЖД запустит дополнительные поезда в Москву и обратно.

Составы № 285/286 Челябинск – Москва отправляются из Челябинска 3 и 7 марта в 16:47. А прибывать в столицу они будут соответственно 5 и 9 марта в 03:50.

Отправляться из Москвы поезда будут 5 и 9 марта в 12:16, а прибывать в Челябинск 7 и 11 марта в 2:28. Маршрут этих железнодорожных составов будет проходить через Уфу, Самару и Рязань.

— В наших поездах принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов, — сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Масленичная неделя в Челябинске начнется с 8 марта. Многих волнует вопрос, где и когда пройдут народные гуляния, учитывая пандемию коронавируса. Недавно власти Челябинска опубликовали предварительную афишу мероприятий. С ней можно ознакомиться в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 2 марта 2021 года

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