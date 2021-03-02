Один из самых часто задаваемых вопросов от жителей Челябинской области, которые губернатор слышит во время рабочих поездок по региону, касается газификации. И речь не только о прокладке сетей газоснабжения до населенного пункта. Важно «завести трубу в дом» и установить современное безопасное внутридомовое газовое оборудование. А его приобретение часто влетает в копеечку.Проанализировав волнующий южноуральцев вопрос, Алексей Текслер поручил социальному блоку правительства региона разработать дополнительные меры поддержки по установке внутридомового газового оборудования.Законодательная инициатива губернатора касалась социальной поддержки отдельных категорий граждан и предусматривала предоставление дополнительной меры социальной поддержки в форме единовременной социальной выплаты на покупку внтуридомового газового оборудования и оплату работ по его установке. Размер единовременной социальной выплаты — 60 тыс. руб. По распоряжению главы области список льготных категорий расширен.На февральском заседании Законодательного собрания депутаты приняли закон, гарантирующий помощь областного бюджета в покупке и монтаже оборудования.Социальная выплата в 60 тыс. руб. из бюджета Челябинской области будет предоставляться по завершении работ по установке и монтажу оборудования внутри дома.Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года. Выплату получателям предоставят в виде сертификата: средства из областного бюджета носят целевой характер.Кто получит выплату:- одиноко проживающие пенсионеры — собственники жилых помещений;- многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области, которые являются собственником жилого помещения;- семьи с детьми-инвалидами со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области, которые являются собственником жилого помещения.По мнению руководителя Челябинской областной общественной организации многодетных семей «МногоНас» Татьяны Окунь, социальная выплата из бюджета Челябинской области поддержит нуждающихся и решит важный вопрос обеспечения комфорта жизни.— Многодетных малообеспеченных семей на селе много: они землей кормятся — разбивают огороды и сады, держат скотину. Конечно, с газом в доме жить намного легче: исчезает тяжелая обязанность топить жилище дровами, углем. Комплект газового оборудования стоит до 200 тыс. руб., потому помощь из областного бюджета в решении важного вопроса существенная. И не только для многодетных. Помочь пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами тоже очень важно.Напомним, что ранее губернатор Алексей Текслер выступил с рядом инициатив по вопросам газификации регионов на заседании рабочей группы по подготовке к Президиуму Госсовета по направлению «Энергетика».Глава Челябинской области предложил на федеральном уровне создать программу по субсидированию подключения граждан к газу с использованием типового технологического решения.Кстати, среди регионов УрФО Челябинская область занимает одну из лидирующих позиций по уровню газификации: по итогам 2020 года — 72,6%. Но пока не во всех муниципальных образованиях этот процент одинаковый. Есть муниципалитеты с 90-процентным уровнем, но есть такие, где этот процент меньше. Задача, которую ставит губернатор, — «подтянуть» муниципальные образования.В 2020 году в области построено 620 км газовых сетей в 28 муниципалитетах. В 2021 г. планируется построить 280 км сетей в 23 муниципальных образованиях.МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕУ Татьяны Окунь — шестеро сыновей. Самому старшему уже 27 лет, второму скоро исполнится 26. Далее — опять погодки: 20 и 19 лет. Младшим исполнилось 15 и 12 лет.— 20-летний сын учится в колледже на дневном отделении. 19-летний сейчас в армии. И я, награжденная многодетная мама, не являюсь такой по статусу, так как по достижении старшими детьми совершеннолетнего возраста я утратила преимущества льготника, хотя могла бы получать льготы и далее, ведь и старший сын до армии учился на дневном. Потому я рада, что решением губернатора справедливость в нашей области восстановлена, — говорит Татьяна.Речь идет о предложении губернатора Челябинской области по расширению в регионе статуса многодетной семьи. Законодательную инициативу Алексея Текслера поддержали депутаты областного парламента.Сейчас по областному закону многодетной признается семья, которая постоянно проживает в Челябинской области и воспитывает трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет.Едва старшему исполняется 18 лет, семья утрачивает статус многодетной и лишается права на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату услуг ЖКХ, ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка и единовременной материальной помощи на подготовку к учебному году.В Челябинской области семьи с детьми — приоритет, потому закон, принятый депутатами Законодательного собрания, восстанавливает социальную справедливость.Семья сохранит статус многодетной, если старшему ребенку уже исполнилось восемнадцать лет, но он учится по очной форме. Семья будет считаться многодетной, пока старший ребенок учится в техникуме или в вузе до двадцати трех лет.Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.СТИМУЛИРОВАТЬ САМОЗАНЯТЫХС 1 июля прошлого года россиянам предложили стать самозанятыми. Специальный налоговый режим, с одной стороны, облегчает жизнь тем, кто исправно платит налоги, с другой — выводит на «свет налоговый» тех, кто предпочитает не делиться с государством своими заработками. Речь — о кондитерах, репетиторах, парикмахерах, косметологах и пр.В Челябинской области депутаты парламента одобрили еще одну важную законодательную инициативу губернатора Алексея Текслера. Глава региона предложил разрешить местным властям распоряжаться доходами от налога на самозанятых.Поправки внесены в областной закон «О межбюджетных отношениях». Муниципалитеты будут получать дотации, сформированные из налогов самозанятых. Чем больше в городе или районе самозанятых, которые «вышли из тени» и платят налог, тем больше денег на развитие получит территория. Тема важная еще и с точки зрения поддержки начинающих предпринимателей.— Я решила «выйти из тени» и легально заниматься репетиторством, — говорит преподаватель русского языка Алина Воронкова. — Учеников у меня много, нагрузка большая. Репетиторство — мой основной вид деятельности, даже летом есть ребята, желающие подтянуть уровень знаний. Теперь я плачу налог и работаю спокойно, в том числе принимая оплату от учеников и по безналичному расчету, через банковские платежи. Если мой налог пойдет на развитие Челябинска, я — за.К 1 февраля 2021 года в регионе зарегистрировано более 29 тысяч самозанятых.Напомним, Челябинская область вошла в число регионов, где 1 января 2020 года был введен налог на профессиональный доход. К концу прошлого года на Южном Урале было 33 858 самозанятых. В феврале 2020 года их стало больше — 37 160 человек.Прямая речьГубернатор Челябинской области Алексей Текслер:— Мало довести газ до домохозяйства. Есть домохозяйства, которые, даже если газ до них доведут, не смогут самостоятельно решить проблему. В каждом регионе действуют программы субсидирования, они и у нас есть. Мы в этом году дополнительно к участникам Великой Отечественной войны — у нас основные льготы по этой категории, одиноко проживающим пенсионерам вводим новые категории — многодетные семьи с низким доходом и семьи, имеющие детей-инвалидов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru