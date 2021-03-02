Иван и Дарья Черниковы из Челябинска — родители двух чудесных малышей. Но в семье есть проблема: пятилетний Станислав и трехлетняя Таисия увлечены гаджетами. Дети едят и гуляют с телефонами и планшетами, а без электронных устройств становятся капризными и непослушными. Чтобы разобраться в ситуации, взрослые обратились к профессиональному психологу Виктории Дмитриевой — телеведущей реалити по перевоспитанию детей «Няня особого назначения». КП-Челябинск узнала, как проходили съемки и довольны ли родители результатом.«Няня особого назначения» — новый масштабный проект о том, как сделать семью счастливой. В каждой серии — история одной семьи, в которой власть захватили дети, а старые методы воспитания больше не работают.— У детей сильная привязанность к гаджетам, — рассказала КП-Челябинск Дарья Черникова. — С этой проблемой мы обратились в программу, чтобы профессиональный психолог помог нам ее решить. Заявку на участие отправили в ноябре, и уже через полторы-две недели в Челябинск приехала съемочная группа телеканала «Ю». История нашей семьи вошла в первую серию реалити.Съемки длились шесть дней. Сначала психолог знакомилась с семьей, наблюдала за их взаимоотношениями, определила основные проблемы и разработала план действий для их решения.— Удивительно, но дети хорошо восприняли новые правила, — говорит Дарья Черникова. — Они оказались где-то к ним даже больше готовы, чем мы с мужем.Все предложенные психологом лайфхаки, как признается Дарья, простые и лежат на поверхности. Но когда люди живут в непростой для них ситуации, то не видят варианты ее разрешения.— Например, до приезда съемочной группы я не замечала моменты детской ревности. С психологом мы этот вопрос тоже проработали, — делится челябинка. — Виктория предложила нам играть в моменты ссор надевать на детей одну большую футболку примирения. В этот момент они становятся близко друг к другу, и этот контакт их мирит.Выпуск шоу с участие семьи из Челябинска выйдет в эфир 2 марта в 17:30.Кстати, это уже второе реалити на телеканале «Ю», в съемках которого приняла участие семья Черниковых. В 2019 году семейная пара снималась в проекте «Обмен женами», где две мамы на неделю меняются семьями, налаживают отношения с новым мужем и детьми, следят за домом и готовят.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru