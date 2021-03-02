Челябинские специалисты поделились опытом создания и развития «умных технологий» на всероссийском форуме в Санкт-Петербурге «SMART CITY & REGION: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПУТИ К «УМНОЙ СТРАНЕ». Участие в нем приняли крупнейшие IT-компании, операторы фиксированной и беспроводной связи, производители электронных приборов учета, органы законодательной и исполнительной власти, структуры управления нацпроектом «Цифровая экономика РФ». Всего около 1000 представителей всех регионов страны.Специалисты компании «Интерсвязь» презентовали два флагманских проекта, которые уже сейчас работают и активно развиваются в Челябинской области.— Участие в таком крупном экспертном форуме показало, что компетенции компании «Интерсвязь» позволяют уже сегодня решать глобальные задачи, которые только «завтра» возникнут перед бизнесом. Мы не только создаем и развиваем обособленные друг от друга «умные технологии», а сразу же ищем возможность объединить их в целостную экосистему. Именно такой подход и является ключом к созданию «Умного города», «Умного региона», в будущем и «Умной страны». Опыт южноуральских специалистов уникален и безусловно ценен для всех, кто занимается развитием IT-сферы в России, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард КалининРуководитель отдела продуктовой аналитики Юлия Сметанина на тематической панели рассказала об «Умном ключе». Основной сервис, связанный с синей «ключом-таблеткой» от домофона на данный момент, — возможность оплачивать девайсом проезд в любом общественном транспорте. С момента внедрения технологии Челябинцы совершили с ее использованием уже около 200 000 поездок. При помощи приложения компании «Интерсвязь» пользователи могут в одни клик пополнить баланс, проверить историю поездок, заблокировать ключ при утере.В перспективе «ключ» может стать универсальным инструментом по управлению многими сервисами «Умного города». В ближайшее время с его помощью можно будет оплачивать школьные обеды, прокат велосипедов и самокатов, пройти на территорию предприятия, получить скидку в магазинах, интегрировав в девайс бонусную карту.Вопрос развития «универсальных ключей» стал одной из главных тем форума. Подобные технологии сейчас активно внедряются и совершенствуются в Санкт-Петербурге и Москве, поэтому южноуральский проект вызвал у гостей мероприятия живой интерес.Директор по развитию цифровых продуктов Дмитрий Ботов поделился с экспертным сообществом деталями реализации еще одного крупного проекта, который связан сразу со множеством различных «Умных сервисов», — мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город». В данный момент в единую экосистему собраны несколько десятков реализуемых на территории Южного Урала технологий. При помощи своего смартфона пользователи могут записаться на прием к врачу, подать заявку в ЖЭК, оплатить услуги ЖКХ, узнать ситуацию на дорогах в «Улицах онлайн», подыскать парковочное место, открыв «Умные парковки», пополнить баланс «Транспортной карты» и многое другое.На данный момент приложение уже скачали более полутора миллиона пользователей.