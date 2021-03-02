Прошел уже год с тех пор, как Челябинская область начала свою борьбу с коронавирусом. В начале пандемии ситуация с этой болезнью была плачевной — из-за слишком большего количества зараженных не хватало коек в больницах. Поэтому, чтобы как-то решить проблему, власти региона временно открывали ковидные госпитали. Сейчас ситуация с ковидом стабилизировалась.По данным Минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки вирус нашли еще у 180 человек. При этом выздоровели 188 пациентов, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 45 074 южноуральцев. Еще 5 329 заболевших остаются под наблюдением специалистов.За прошедшие сутки также не обошлось без летальных исходов. Умерли 8 человек, у которых был диагностирован COVID-19. У 5 из них скончались непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.Всего в регионе зафиксировано 52 518 случаев COVID-19На прошлой неделе у школьников Челябинской области случились внеплановые каникулы из-за морозов. А между тем, самая длинная, третья, четверть подходит к концу. В Министерстве образования региона рассказали, что пандемия коронавируса не повлияла в этом году на отдых учеников. Так что каникулы будут идти по старому расписанию.— Обычно школы выходят на весенние каникулы в конце марта, либо в начале апреля. Однако есть и такие, кто передвигал график обучения, поэтому они уходят на отдых чуть раньше срока или позднее. Кроме того, есть школы, которые учатся пять недель, а затем неделю отдыхают, — прокомментировала пресс-секретарь Минобра Светлана Платонова.В связи с коронавирусом горожане волнуются, будет ли проходить Масленица в Челябинске. «КП» выяснила, станет ли проходить этот праздник в городе и что могут отменить. Подробнее в материале.Тем временем в мире начинаются испытания вакцины от коронавируса для кошек. О том, что коронавирусом болеют эти животные, стало известно еще в начале вспышки в Ухани. Поэтому ученые посчитали, что прививка для «хвостатых» будет полезна не меньше чем людям. Разработкой препарата для кошек занимается EvviVax – это подразделение итальянской фирмы Takis Biotech - и американская компания Applied DNA Sciences, пишет новосибирская редакция КП.Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 3 марта 2021 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru