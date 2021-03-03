Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 4 марта 2021: дневники привитых и отдых после болезни

Врачи уже год спасают жизни пациентов, заболевших коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирус уже стал обыденностью для жителей Челябинской области. Ношение СИЗов в общественных местах - мера необходимости для предотвращения заражений. Поэтому теперь никто не будет смотреть с подозрением на человека, который зашел в банк с надетой на лицо медицинской маской, как это было в доковидный период.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки вирус нашли еще у 171 человека. При этом выздоровели 182 пациента, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 45 256 южноуральцев. Еще 5 308 заболевших остаются под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также не обошлось без летальных исходов. Умерли 10 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Шестеро из них скончались непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

Всего в регионе зафиксировано 52 689 случаев COVID-19

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Сотрудники «Комсомольской правды-Челябинск» сделали вторую прививку от коронавируса. Пять добровольцев укололись «Гам-Ковид-Вак» (она же «Спутник V»). Среди них была мать троих детей, любитель спорта и правильно питания, женщина с антителами к «ковиду», 55-летняя пенсионерка без хронических заболеваний и ее ровесник-супруг. Теперь они могут сравнить ощущения от вакцины. Публикуем их дневники самонаблюдений в нашем материале.

Многие переболевше коронавирусом не знают, что можно пройти реабилитацию после болезни. Оказывается, эта услуга уже давно оказывается в санатории любого региона России, в том числе и Челябинской. Мы подготовили список лучших мест для восстановления своего здоровья после ковида. Подробнее об этом в материале нашего проекта «Отдых в России».

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 4 марта 2021 года.

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