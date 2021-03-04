АО «Златмаш»: надежный социальный партнер

АО «Златмаш» ежегодно оказывает благотворительную и спонсорскую помощь учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта. Виды оказываемой поддержки различные, в зависимости от проблем, возникающих в учреждениях: выделение товаров собственного производства, проведение ремонтно-строительных работ, оказание услуг ФОЦ АО «Златмаш» и ДК «Победа» на безвозмездной основе, а также оплата необходимых товаров и услуг.

В 2020 году в родильные дома и детские больницы области было направлено медицинское оборудование (более 200 неонатальных кроваток «Малышка») для создания максимально комфортных условий для маленьких пациентов.

Ежегодно предприятие оказывает помощь Центру олимпийской подготовки по водным видам спорта «Уралочка», выступая в качестве спонсора на соревнованиях различного уровня. Так в 2020 году завод в очередной раз выделил партию электрических плит и радиаторов отопления собственного производства для награждения спортсменок и благоустройства их общежития.

Ежегодно в рамках социального партнерства предприятие оказывает финансовую помощь образовательным организациям города. За последние три года на это было выделено около полутора миллиона рублей. В конце 2020 года в школу-интернат № 31 было поставлено 200 радиаторов отопления «Термал» на общую сумму более 700 тыс. рублей. Кроме того, предварительно специалистами энергетической службы была проведена огромная работа по поиску и устранению причины снижения температурного режима в образовательном учреждении.

В 2020 году АО «Златмаш» впервые приняло участие в областной благотворительной акции «Снеговики-добряки». Ежегодно предприятие выделяет денежные средства на лечение и реабилитацию детей через Детский фонд. Воспитанники Центра помощи детям и школы-интерната № 31 бесплатно посещают физкультурно-оздоровительный центр АО «Златмаш».

Профориентация и патриотическое воспитание молодежи

С 2008 года для АО «Златмаш» в ЮУрГУ осуществляется целевая подготовка специалистов технического направления. Студенты старших курсов получают дополнительную стипендию от предприятия, а после окончания университета — гарантированное трудоустройство.

С 2015 года специалисты предприятия реализуют профориентационный проект «Мы — будущие машиностроители» для учащихся школ Златоустовского городского округа. Ежегодный охват — более 100 участников.

На постоянной основе на предприятии организуют экскурсии на производственные подразделения, в том числе в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов».

Специалисты предприятия входят в состав жюри на конкурсах профмастерства, которые проходят на базе образовательных учреждений (региональный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями «Abilimpics-Южный Урал», всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура»— Урал»), на фестивалях технического творчества по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи (ежегодный городской фестиваль «Лего-фантазии», региональный фестиваль технического творчества «Робофэст»-2020), а также выступают в качестве членов государственных экзаменационных комиссий учебных заведений округа.

С 2016 года АО «Златмаш» принимает на практику студентов средних профессиональных и высших образовательных учреждений.

В целях привлечения, закрепления молодых работников на предприятии и уменьшения оттока молодежи из города на постоянной основе проводится работа, направленная на развитие и повышение их квалификации (оценка уровня развития управленческих компетенций по технологии ассесмент-центра, подготовка и развитие кадрового резерва на руководящие должности, реализация проекта «Лидер учит лидера»), а также материальное стимулирование. Общая сумма затрат в 2020 году составила более 5,5 млн. рублей.

Участие в жизни города и области

Особое значение на предприятии придается оказанию услуг населению города объектами культуры и спорта АО «Златмаш» (физкультурно-оздоровительный центр АО «Златмаш» и Дворец культуры «Победа»). В студиях Дворца всего занимается около 700 воспитанников, а ежедневно плавательный бассейн посещают более 350 человек.

Многие городские мероприятия проводятся при спонсорской поддержке АО «Златмаш» (всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура — Урал», благотворительный концерт общественного движения «За возрождение Урала», общегородские торжественные собрания муниципальных организаций округа и многие другие).

Пропаганда активной гражданской позиции

Заводчане ответственно подходят к участию в общественно-политической жизни города, области и страны, показывая высокий процент явки в выборных кампаниях различных уровней.

В 2018 году по статистике процент явки заводчан на выборы Президента составил 88,8 % (явка по Златоустовскому городскому округу- 61 %). В 2019 году явка на выборы Губернатора Челябинской области составила 73,8 % (явка по округу — 34,26 %).В 2020 году на общенародном голосовании по вопросу одобрения изменений, вносимых в Конституцию Российской Федерации, явка заводчан составила 84,7 % (в среднем по округу — 36,3 %).

Социальная поддержка заводчан и ветеранов

Направления работы Акционерного общества в области социальной политики были определены Коллективным договором АО «Златмаш» и закреплены внутренними локальными документами предприятия.

Особое значение руководство предприятия уделяет оздоровлению работников и членов их семей (реабилитационно-восстановительное лечение в санаториях РФ, углубленное медицинское обследование, консультативно-диагностическое обследование женщин). На предприятии действует договор добровольного медицинского страхования.

Всего в 2020 году было направлено на оздоровление 63 работника предприятия. Общая сумма компенсации составила около 2 млн. рублей.

В минувшем году в АО «Златмаш» были разработаны мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Всего было проведено 3600 обследований на общую сумму около 7 млн. рублей. В настоящее время проводится работа по организации вакцинации работников предприятия от коронавируса.

— Оказание единовременной материальной помощи работникам и ветеранам предприятия. Общая сумма затрат в 2020 году составила более 1,5 млн. рублей.

Также особое внимание на предприятии уделяется привлечению к здоровому образу жизни, а также культурному и нравственному воспитанию работников и их детей. С этой целью на заводе организована выплата компенсаций стоимости за посещение ими социальных объектов предприятия физкультурно-оздоровительного центра АО «Златмаш» и студий Дворца культуры «Победа». Для работников размер компенсации составляет 50% от стоимости занятий, а для детей работников в возрасте до 16 лет — 100%.Общая сумма компенсации в 2020 году составила около 2 млн. рублей.

— Поощрение работников с выплатой денежного вознаграждение за стаж работы на заводе, за особые заслуги на производстве, к юбилеям подразделений, к юбилею завода, и к Дню машиностроителя. В течение 2020 года были поощрены наградами различного уровня 602 работника с выплатами на общую сумму около 1,5 млн. рублей.

— Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Общая сумма затрат в 2020 году составила более 1 млн. рублей.

— Поддержка ветеранов (организация поздравлений, денежные выплаты). На учете в Совете ветеранов АО «Златмаш» состоит около 6 тыс. чел. Общая сумма затрат в 2020 году составила около 1,5 млн. рублей.

Совет ветеранов АО «Златмаш» является лучшей общественной ветеранской организацией города.

Участие в конкурсах

В 2018 году АО «Златмаш» получило диплом за активное участие в областном конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель года» в номинации «Реализация программ социальной поддержки и профессионального обучения работников категории внебюджетной сферы».

В 2019 году предприятие стало победителем областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» в номинации «Информационная поддержка».

Также в 2019 и 2020 году корпоративная газета «Трудовая честь Златмаш» получила дипломы I и II степеней в номинации «Лучшее корпоративное СМИ» конкурса на призы Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Также в прошлом году АО «Златмаш» получило благодарственное письмо от первого заместителя Губернатора Челябинской области И.А. Гехт за участие в областном конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель».

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