Директора челябинского аэропорта отправили под домашний арест

Андрей Осипов был против присутствия СМИ, но судья его в этом не поддержал Фото: Сергей СОТНИКОВ

В четверг, 4 марта, Центральный районный суд избрал меру пресечения гендиректору челябинского аэропорта Андрею Осипову. До 1 мая он проведет под домашним арестом. Также ему нельзя пользоваться интернетом и соцсетями.

Как передает из зала суда корреспондент, ходатайство рассматривал тот же судья, что был у экс-мэра Евгения Тефтелева — Александр Табаков. Во время установления личности Осипов рассказал, что женат, у него двое несовершеннолетних детей. Еще двое детей живут в Казахстане. Жена не работает. Также к делу была приобщена справка о состоянии здоровья матери Осипова.

Адвокат выступил против участия прессы, указывая на коронавирусные ограничения. Сам Осипов заявил, что будет обсуждаться история его болезни. Но судья разрешил присутствовать прессе, лишь запретив фиксировать информацию о заболеваниях.

Меру пресечения рассматривал тот же судья, что и у Тефтелева Фото: Сергей СОТНИКОВ

Следователи настаивали, что Осипов может скрыться от суда, а также оказать давление на свидетелей и ходатайствовали об избрании домашнего ареста до 1 мая.

Осипов настаивал, что на его зарплату директора аэропорта живут мать, жена, теща и дети Фото: Сергей СОТНИКОВ

Подсудимый был против.

— Обвинение абсурдно. Нет никаких фактов о возбуждении уголовное дела, что я получал какую-то наживу. Что касается моей трудовой деятельности, мне нужно трудиться, поскольку со мной проживают две мамы — моя и супруги, а также дети. В аэропорту сезон сложный по климатическим условиям, сейчас там находится один технический директор, который может не справиться с работой. Будет срыв работы аэропорта, — настаивал Осипов.

Суд предложил запрет определенной деятельностью — то есть запрет на общение с определенным кругом лиц, а также посещение определенных мест. Либо залог, но не меньше 500 тыс. рублей.

Осипов сообщил, что все деньги забрали сотрудники ФСБ, но он готов взять кредит.

— Нет необходимости в мере пресечения, так как я невиновен. Но если вы посчитаете нужным, я готов внести залог, — ответил он.

Адвокат Осипова заявил, что обвинение построено на показаниях водителя служебного автомобиля, который уволился.

— Фактически — на показаниях лица, совершившего преступление. В материалах сказано, что Осипов совершил мошенничество с использованием служебного положения, но каким образом, об этом не сказано. Обвинение искусственно завышено до категории тяжкого преступления. Человек — генеральный директор аэропорта, ответственный за безопасность тысяч пассажиров, а здесь он бросает все это и бежит взыскивать со страховой компании стоимость бампера служебного автомобиля? Не кажется ли это абсурдным? — заявил адвокат.

Гособвинитель продолжал настаивать на домашнем аресте.

— Осипов обладает управленческими функциями, в его подчинении есть и те сотрудники, которые проходят свидетелями по делу. Сейчас у него нет возможности влиять на них, поскольку он задержан. Надеемся, что и не будет, потому что суд изберет адекватную меру пресечения. Следствие полагает, что Осипов совершил умышленно тяжкое преступление, по которому предусмотрены серьезные сроки, — заявил прокурор.

Осипов попытался спросить у прокурора, а в чем интерес, если его семья будет сидеть без денег. Но судья сказал, что Осипов не имеет права задавать вопросы прокурору.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Андрея Осипова задержали накануне. Сотрудники ФСБ провели обыски на авиапредприятии и увезли его на допрос. Официальные комментарии были весьма скудны — его подозревают в мошенничестве.

Наши источники в силовых структурах сообщили, что дело связано с ДТП на дорогой служебной иномарке, а точнее с махинациями для получения выплат по страховке. Как рассказал один из сотрудников, тогда случай очень бурно обсуждался: Осипов попал в аварий и предлагал штатному водителю взять вину на себя. Это произошло в конце 2019 года, практически сразу после того, как Осипов возглавил аэропорт (сюда он прибыл на повышение из Мурманска). Подробности, — в нашем материале.

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