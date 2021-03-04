«Доставали проверками»: жена покончившего с собой директора школы в Челябинской области заявила о давлении силовиков

Вячеслав Бородин работал по специальности 17 лет. Фото: 1златшкола.рф

Жена покончившего с собой директора школы №1 Виктория Бородина рассказала радио «Комсомольская правда» о последних днях жизни своего мужа. По ее словам, силовики оказывали на него жесткий прессинг из-за обвинений о поборах в его адрес.

— Его с 17 февраля проверками доставали — был прямо прессинг, заставляли какие-то документы подписывать. Они ему приписывали, что он премии себе якобы забирал, а он наоборот для школы все делал и покупал. Причем это подтвердил практически весь коллектив — говорили, что он себе ни копейки не забирал, — рассказывает супруга погибшего директора школы. — Они его даже на детектор лжи вызывали, хотя у него была травма головы, и ему нельзя было проходить через это. На него морально давили очень и запугивали тюрьмой. Сказали, что мы якобы тебя посадим чуть ли не за изнасилование.

Виктория рассказывает, что ее муж в последние дни своей жизни не заводил с ней разговоров о своей кончине. Она видела, что он сильно расстроен, однако тот делиться своими переживаниями не хотел.

— Разговоров об этом не было. Но он был морально подавлен. Я видела, что у него проблемы какие-то, но он старался все это в себе держать и не рассказывать. Единственное, что он [потом] написал в записке: «я так и не понял, за что меня проверяли», — сообщила супруга погибшего.

Вячеславу Бородину было 46 лет. Его стаж работы составляет 23 года, по специальности — 17 лет. Он преподавал у школьников физкультуру. Помимо жены у педагога осталось четверо детей: старшему 20 лет, один школьник и двое близнецов 6 лет.

Тем временем в мэрии Златоуста сообщили, что окажут посильную помощь семье директора школы № 1 Вячеслава Бородина. В городской администрации заявили, что педагог характеризуется исключительно с хорошей стороны.

Также в обстоятельствах смерти Бородина будет разбираться Следственный комитет. Они намерены проверить, связано ли случившееся с его работой или личной жизнью. В полиции давать комментарий по поводу директора школы отказались.

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