Подтянуться, уколоться и очиститься: три beauty-процедуры, которые косметологи рекомендуют сделать этой весной

В «Клеопатре» вам помогут подобрать необходимую процедуру

Весна — время обновления не только для природы, но и для организма. С первыми солнечными лучами у женщин просыпается желание «прокачать» свой внешний вид: похудеть, привести в порядок кожу лица и тела. Специалисты федеральной сети салонов «Клеопатра» рассказали, какие процедуры рекомендуется сделать в преддверии лета.

Избавиться от волос на теле навсегда: лазерная эпиляция

«Клеопатра» — федеральная сеть салонов, которая уже больше 20 лет работает на рынке. Одной из основных процедур, в которых специалисты салона заслуженно считаются лучшими, является лазерная эпиляция. Процедура позволяет навсегда избавиться от нежелательных волос и сохранить кожу гладкой. По сравнению с другими процедурами эпиляции лазерная считается особенно эффективной, поскольку разрушенные волосяные фолликулы не восстанавливаются.

Эпиляция аликсандритовым лазером избавляет от нежелательных волос навсегда

В «Клеопатре» процедура лазерной эпиляции проводится аликсандритовым лазером, она безопасна и практически безболезненна — в зависимости от болевого порога сопоставима с пощипыванием. Избежать дискомфорта помогает уникальная запатентованная разработка фирмы Candela — за три миллисекунды до вспышки лазера струя чистого жидкого фреона попадает на кожу и охлаждает ее. Эффект от лазерной эпиляции заметен уже после первой процедуры. В среднем, чтобы избавиться от всех волос, к примеру, на ногах, нужно 5-7 сеансов с промежутками в 1,5 месяца. В салоне работают со всеми зонами: бикини, подбородком, спиной, верхней губой, подмышечными впадинами, голенями. Самое время начать курс, чтобы забыть про бритву и встретить лето в полной готовности!

Лазерную эпиляцию можно делать в разных зонах

Избавляемся от лишнего: бандажное обертывание и массаж

Что мы делаем в первую очередь, когда на улице теплеет? Правильно: раздеваемся. Наше тело уже не прячется за семью одежками, и скрыть лишнее становится сложнее. Чтобы привести в порядок фигуру, салон «Клеопатра» предлагает несколько процедур.

Во-первых, это массаж, за который скажет «спасибо» все тело. В «Клеопатре» работают профессиональные массажисты, остеопаты и мануальные терапевты. Их волшебные руки не только помогут коже вернуть былую эластичность и избавиться от целлюлита, но и избавят от болей в спине и усталости мышц. Сколько бы ни придумывали техник и методик, ручной массаж по-прежнему один из основных способов поддержания тела в форме. Курс разрабатывается индивидуально с учетом противопоказаний.

Массаж и бандажное обертывание - отличные способы вернуть телу былую стройность

Второй способ вернуть былую стройность — курс бандажного обертывания. Процедура хороша тем, что тонизирует и подтягивает кожу, оказывает антицеллюлитное действие, устраняет дряблость тканей внутренней поверхности бедер, плеч, надколенных областей. Кроме того, обертывание помогает купировать судороги в икрах из-за варикоза. Используется специальный ферментативный бациллярный пилинг и сыворотка, которая делает кожу шелковистой, стимулирует кровообращение и локальный метаболизм. Лосьон, который используется для обертывания, подтягивает контуры тела после похудения, родов и возрастных проявлений. Он улучшает реологические свойства крови, состояние сосудистой стенки и клапанного аппарата вен. После бандажа наносится крем, который в том числе сокращает растяжки и видимость сосудистых звездочек.

До лета осталось совсем немного — пора приводить тело в порядок. Салон «Клеопатра» ждет!

Подготовить лицо к солнцу: чистка, барофорез и биоревитализация

Что вы видите в первую очередь, когда смотрите в зеркало? Конечно лицо. И то, в каком оно состоянии говорит о многом. Косметология сегодня предлагает массу процедур для улучшения состоянии кожи лица. Салон «Клеопатра» для своих клиентов отобрал, пожалуй, лучшие. Подобрать самую подходящую процедуру, которая поможет устранить индивидуальные проблемы, на консультации поможет врач-косметолог. Но периодически всем девушкам рекомендуется, как минимум, проводить чистку лица и питание. Для этого отлично подходят процедуры механической и атравматичной чистки лица, а также различные пилинги, массажи и уходовые комплексы.

Салон предлагает процедуры механической и атравматичной чистки лица, а также различные пилинги, массажи и уходовые комплексы

Напитать и увлажнить кожу поможет биоревитализация. Это инъекционная процедура, когда под кожу вводится гиалурон, который за счет питания помогает убрать жирный блеск и сухость. Часто биоревитализация используется для профилактики преждевременного старения. К услугам клиентов «Клеопатры» также мезотерапия, контурная пластика, нитевой лифтинг, мезоботокс.

Инъекции ботулотоксина помогут сохранить свежесть и замедлить процессы увядания кожи

Если вы противник «уколов красоты», то можете воспользоваться барофорезом — это безинъекционная процедура, которая доставляет лечебную сыворотку в глубокие слои кожи. Барофорез также эффективен как мезотерапия, но не травмирует кожу. После процедуры разглаживаются складки, подтягивается овал лица, приходит в норму состояние кожи. К услугам — микротоковая и ультразвуковая терапия, дарсонваль и миостимуляция.

Барофорез – это альтернатива «уколам красоты»

Преобразись к лету: праздничные акции салона «Клеопатра»

К Международному женскому дню сеть салонов лазерной эпиляции «Клеопатра» запустила несколько акций. До 10 марта новые клиенты могут получить скидку до 75% на лазерную эпиляцию. В этот же период действуют специальные цены:

— подмышечные впадины — 2990 руб.;

— классическое бикини — 1790 руб.;

— глубокое бикини — 3990 руб.;

— тотальное бикини — 4990 руб.;

— голени — 6990 руб..

А для постоянных клиентов — скидка 25% на любые зоны. Кроме того, до 10 марта, покупая один подарочный сертификат в «Клеопатру», второй вы получите в подарок.

В салоне запущена акция на услуги по уходовой косметологии — до 15 марта скидки на процедуры до 50%:

— миостимуляция тела — 50% (вместо 1600 руб. по акции 800 руб.);

— барофорез — 35% (вместо 1990 руб. по акции 1290 руб.);

— ультразвуковая чистка лица — 25% (вместо 2000 руб. по акции 1500 руб.);

— механическая чистка лица — 30% (вместо 3000 руб. по акции 2100 руб.);

— массаж лица, шеи, декольте — 35% (вместо 1200 руб. по акции 800 руб.).

Подробности — на сайте салона «Клеопатра» и в социальных сетях.

Сеть салонов лазерной эпиляции «Клеопатра»,

г. Челябинск

ул. Кирова, 9;

ул. Пушкина, 56;

многоканальный телефон: 8 (351) 790-60-90;

cleopatra.ru

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