Глава Курчатовского района Сергей Антипов: Восхищаемся оптимизмом, энергией, умением женщин сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием

Любовь Тарико — Почетный гражданин Курчатовского района, ветеран труда накануне 8 Марта вся в делах, хлопотах. Но эти хлопоты, по словам Любовь Александровны приятные и нужные.

— Мы с районом в каком-то смысле породнились. Мой рабочий стаж в должности заведующей детской библиотекой имени Преображенской 34 года, а району в прошлом году исполнилось 35. Вместе работаем, делая самый молодой район Челябинска еще лучше и краше. И отрадно, что у нас накануне больших праздников поздравляют жителей района, отмечают лучших в своих сферах жизни. Спасибо за прекрасный, душевный, концерт. Глава района, председатель Совета депутатов, представитель областного парламента — все тепло, от души поздравили женщин с наступающим весенним праздником. Это всегда очень приятно. В оставшиеся до 8 Марта дни я, как одна из руководителей Областного союза женщин, представитель Общественной палаты региона будем проводить праздничные мероприятия, поздравлять других и сами принимать поздравления. Женщины у нас бодрые, активные. Нам скучать некогда, — делится впечатлениями от праздничной встречи Любовь Александровна.

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ, УСПЕХОВ

Представители и руководители структурных подразделений, федеральных, областных и муниципальных служб, медицинских и образовательных учреждений, социальной защиты, общественных организаций, правоохранительных органов, предприятий района — всего более 50 приглашенных собрались в большом зале администрации Курчатовского района.

Букеты весенних тюльпанов, подарки, слова поздравления, праздничный концерт, где свои таланты показали ведущие исполнители столицы Южного Урала — детский вокальный коллектив «Мечта», солист Челябинской областной государственной филармонии, дуэт школы бального танца, участник коллектива «Уральская гармонь…

— 8 Марта — первый весенний, и один из самых замечательных наших праздников. В стенах администрации мы сегодня поздравляем тех, кто принимает активное участие в жизни района, в его динамичном развитии. На ваших женских плечах тоже лежит ответственность, определенный круг обязательств, и это нельзя не оценить. Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием, — подчеркнул в своем поздравлении глава Курчатовского района Сергей Антипов. — Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности. Вы храните домашнее тепло и семейный очаг, добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и общественной деятельности. Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы, не скупясь, щедро дарите, делая нашу жизнь счастливой.

Поздравляем всех женщин — хранительниц семейного очага, мам, бабушек, всех представительниц прекрасной половины человечества. Хочется пожелать семейного и личного благополучия, чтобы все ваши планы и цели были воплощены в жизнь. Крепкого здоровья, удачи и успехов.

КРАСОТЫ ВЕЧНОЙ И ЛЮБВИ БЕСКОНЕЧНОЙ

Всех представительниц прекрасного пола, кого поздравляли с первым праздником весны, действительно объединяло и объединяет то, что они активно участвуют в жизни района. Многие хорошо знакомы, встречаются не только во время праздников, но и для того, чтобы обсудить, поговорить о делах и заботах, поделиться радостью или советом.

Председатель совета депутатов Курчатовского района Винера Давлетханова отметила, что руководит коллективом, где работают больше двух десятков мужчин, и от их имени она от всего сердца поздравляет прекрасную половину человечества с Международным женским днем.

— Хочу пожелать здоровья крепкого, долголетия активного, красоты вечной, и любви бесконечной, — такими словами поздравила женщин Винера Габидулловна.

НЕСТИ ТЕПЛО И ДОБРОТУ

Председатель Совета ветеранов Курчатовского района Маргарита Анатольевна Сопельцева с 1991 года работала в администрации, в том числе, и в должности начальника отдела социальной защиты и делам молодежи, и сегодня также активно участвует в общественной жизни. Не так давно Маргарита Анатольевна была отмечена премией «Общественное признание» Законодательного собрания Челябинской области — за активную работу, за вклад в развитие ветеранского движения.

— Мы очень ценим то внимание, которое нам женщинам, ветеранам труда оказывает администрация района. Женщина — это и хранительница очага, и общественник и производственник, она всегда впереди, всегда старается нести тепло и доброту. И вчера и сегодня стараюсь что-то нужное, полезное для людей, для тех, кто нуждается в социальной поддержке, — сказала Маргарита Сопельцева.

Маргарита Анатольевна и Любовь Александровна Тарико были награждены Почетными грамотами главы Курчатовского района за активную многолетнюю общественную работу, социальную поддержку, активное участие в жизни района в честь юбилейных дат.

Выступающие обратили внимание и на то, какие качества больше всего ценятся в женщине и мужчине. Социологические исследования показали, что мужчины больше всего ценят в женщинах ум и красоту. Что касается мужских качеств, то здесь на первом месте надежность, ум, доброта и порядочность.

КСТАТИ

Звание «Почетный гражданин Курчатовского района» было учреждено Советом депутатов несколько лет назад и принято решением Совета депутатов Курчатовского района.

Звание «Почетный гражданин» является высшей формой общественного признания жителей Курчатовского района и присваивается гражданам, внесшим большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие Курчатовского района, проводившим в течение длительного времени активную общественную, благотворительную и иную деятельность, получившую широкую известность и признание жителей Курчатовского района (из решения Совета депутатов).

Звание «Почетный гражданин» от имени жителей Курчатовского района города Челябинска присваивается решением Совета депутатов Курчатовского района один раз в год, к празднованию Дня Курчатовского района.

За это время семь человек были отмечены этим почетным званием, три из них — женщины.