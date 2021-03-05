«Поставить прививку от ковида и не умереть»: говорим с врачом-эпидемиологом Всеволодом Иткисом

В России активно проходит кампания по вакцинации от коронавируса. Однако, многие задаются вопросом: насколько это опасно и можно ли заболеть ковидом даже после прохождения курса прививок? На эти и другие вопросы ответит Всеволод Яковлевич Иткисврач — эпидемиолог Областной клинической больницы №3 города Челябинска и член партии «Родина».

Насколько сложно сейчас поставить прививку простому жителю региона, без чиновничьих и иных связей?

На сегодняшний день поставить вакцину может каждый желающий, достигший возраста 18 лет, и существует несколько вариантов организации проведения вакцинации:

1. По месту жительства в поликлиниках (в нашем регионе открыто более 60 пунктов проведения вакцинации на базах медицинских организациях);

2. На сайте Госуслуг через личный кабинет можно заранее записаться на проведение вакцинации;

3. При желании, граждане имеют право вакцинироваться в любой медицинской организации, где она проводится.

Как много прививок в день ставят в Челябинской области?

За сутки вакцинируется 100-150 человек. Всего в Челябинскую область поступило около 164 000 вакцин, а на базе 3-ей областной больницы, врачом-эпидемиологом которой я являюсь, вакцинировано порядка 4 100 жителей .

Какие меры нужно соблюдать перед и после прививки?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, сначала заострю Ваше внимание, как организуется вакцинация в целом. Полный курс проходит в 2 этапа:

Первый этап проводится в тот же день, когда человек обратился в медицинскую организацию, перед этим проводится первичный осмотр терапевта. Спустя 21 день после первой постановки вакцины, проводится второй этап.

Нужно понимать, что иммунная реакция на вакцину аналогична реакции на естественную инфекцию, но менее опасна. Поэтому кратковременный подъем температуры тела, озноб, першение в горле, небольшая болезненность в месте укола-это нормальная реакция организма, направленная на выработку антител и дальнейшего формирования иммунитета.

У меня антитела. Можно ли мне ставить прививку от коронавируса?

На самом деле очень интересный вопрос, ведь многие уверены в том, что, если имея антитела, они больше не заболеют и никаких профилактических мероприятий можно не проводить. Антитела имеют свойства снижаться, и, пока точно не определен тот защитный титр антител, который будет максимально снижать вероятность заболеть, все мероприятия которые прописаны в рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции, нужно выполнять в обязательном порядке.

Насколько прививка эффективна на данный момент? После прививки можно ли не носить маску и не опасаться заболеть?

По последним данным лабораторий, эффективность достигает 95-98% и этот показатель в срезе медицинской статистики действительно высок, но как я сказал ранее, несмотря на вакцинацию, основным способом профилактики было и остается ношение медицинских масок в местах скопления людей, стараться соблюдать социальную дистанцию и не забывать о правилах личной гигиены рук и конечно же вести здоровый образ жизни.

Кому порекомендуете поставить прививку прямо сейчас? И опасно ли ее ставить пенсионерам и людям старше 65 лет?

Существует приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации, в котором внесены дополнения по календарю профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям

К первому приоритету относятся:

— работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров;

— лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

— лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением

Что касается людей пожилого возраста, сегодня вакцина Спутник V разрешена для использования лицам старше 60 лет, которая активно введена в работу по нашему региону.

Планируется ли появление ковид-паспортов или сертификатов?

На счет ковид-паспортов в нашей области вопрос еще остается открытым, но каждый человек, имеет право получить в медицинской организации документ, подтверждающий факт проведения полного курса вакцинации. Кроме того, в личном кабинете сайта Госуслуг, Вы получаете ковид-сертификат с личным QR-кодом.