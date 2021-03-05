Суд избрал меру пресечения депутату ЗСО, подозреваемому во взятке

Арман Аракелян является директором компании «Дорстройгрупп» - это крупный дорожный подрядчик региона. Фото: ЗСО Челябинской области

Сегодня, 5 марта, центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения депутату Законодательного собрания региона Армену Аракеляну, который подозревается во взятке. Он был отправлен в СИЗО на два месяца — до 4 мая.

В отношении Аракеляна было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — «Получение взятки» и «Дача взятки группой лиц в крупном размере». Вместе с ним под следствием также находятся еще четыре человека. Разбирательства связаны с дорожными работами, которые проводились два года назад.

— По версии следствия, в 2019 году подозреваемые дали взятку оргтехникой на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, которые контролировали ведение дорожных работ на федеральной трассе и могли закрыть глаза на недостатки, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Арман Аракелян является директором компании «Дорстройгрупп» — это крупнейший дорожный подрядчик в области. Фирме принадлежат многомиллионные контракты на обслуживание дорог в Челябинске и области.

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