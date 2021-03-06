Раньше тестирование на COVID-19 проводилось только в медучреждениях, и оно было платное.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Заражаемость коронавирусом в Челябинской области продолжает постепенно снижаться. Если в начале года количество заболевших за сутки в регионе составляло в среднем около 300 человек, то сейчас этот показатель стал в два раза ниже. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 марта 2021.
Инфографика: коронавирус74.рф
В Челябинской области за сутки зарегистрировали 156 новых случаев коронавируса, среди зараженных школьников нет. С начала пандемии число заболевших достигло 53 169. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Скончались 10 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 6 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.
Больничные палаты при этом покинули 174 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 45 785 человек. Под присмотром врачей остаются 5 229 зараженных.
Статистика: yandex.ru/covid19/stat
Минздрав Челябинской области опубликовал список мест, в которых можно будет бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус 7 и 8 марта. Тестирование запланировано в торговых центрах Челябинска, Кыштыма, Магнитогорска, Пласта, Миасса и Южноуральска.
Челябинск, 7 марта:
ТК «Горки» с 12:00 до 15:00
ТК «Куба» с 12:00 до 15:00
ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 13:00 до 15:00
Магнитогорск:
7 марта —ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 12:00
Кыштым:
7 марта — ТК «Радуга» с 11:00 до 13:00
Миасс:
7 марта — ГЛК «Солнечная долина» с 12:00 до 15:00
Пласт:
7 и 8 марта — ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00
Южноуральск:
7 марта — ТК «Южный» с 10:00 до 12:00
При себе обязательно нужно иметь паспорт и полис ОМС, а за два часа до тестирования лучше воздержаться от еды и напитков.
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 марта 2021 года.
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