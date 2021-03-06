Раньше тестирование на COVID-19 проводилось только в медучреждениях, и оно было платное. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Заражаемость коронавирусом в Челябинской области продолжает постепенно снижаться. Если в начале года количество заболевших за сутки в регионе составляло в среднем около 300 человек, то сейчас этот показатель стал в два раза ниже. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 марта 2021.

Инфографика: коронавирус74.рф

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 156 новых случаев коронавируса, среди зараженных школьников нет. С начала пандемии число заболевших достигло 53 169. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 10 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 6 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 174 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 45 785 человек. Под присмотром врачей остаются 5 229 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Минздрав Челябинской области опубликовал список мест, в которых можно будет бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус 7 и 8 марта. Тестирование запланировано в торговых центрах Челябинска, Кыштыма, Магнитогорска, Пласта, Миасса и Южноуральска.

Челябинск, 7 марта:

ТК «Горки» с 12:00 до 15:00

ТК «Куба» с 12:00 до 15:00

ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 13:00 до 15:00

Магнитогорск:

7 марта —ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 12:00

Кыштым:

7 марта — ТК «Радуга» с 11:00 до 13:00

Миасс:

7 марта — ГЛК «Солнечная долина» с 12:00 до 15:00

Пласт:

7 и 8 марта — ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00

Южноуральск:

7 марта — ТК «Южный» с 10:00 до 12:00

При себе обязательно нужно иметь паспорт и полис ОМС, а за два часа до тестирования лучше воздержаться от еды и напитков.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 марта 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru