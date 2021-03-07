Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 8 марта 2021: COVID-19 все чаще становится основной причиной смерти

Ковид стал основной причиной смерти у 1048 зараженных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более 5000 южноуральцев проведут праздники на больничном из-за коронавируса. По данным на ранее утром 8 марта подтверждено еще 153 случаев, всего 53 322. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 8 марта 2021 года.

За прошедшие сутки выписан 171 человек, итого 45 956 перенесли вирус нового типа. Скончались еще 9 человек, всего 2122. Отметим, что число больных, умерших непосредственно от коронавируса, и тех, у кого он был сопутствующим, постепенно сравнивается: 1048 (+7) и 1074 (+2) соответственно. Еще летом это соотношение было примерно 1:2.

Инфографика: коронавирус74.рф

В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавируса. Напомним, удобней всего записаться можно на портале Госуслуг.

— Выберите услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19». В карточке услуги выберите пункт вакцинации, удобные дату и время. Подтвердите запись. Если возможность выбора времени отсутствует, запишитесь в лист ожидания. Сотрудники медицинской организации свяжутся с вами по телефону для согласования удобных для прохождения вакцинации даты и времени, — говорится на портале.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Можно ли не носить маску после прививки? Да, это особенно важно в течение 42 дней после первой инъекции, пока формируется иммунитет. А потом? Тоже. В регионе действует режим повышенной готовности, согласно которому сохраняется масочный режим. И если после прививки зараза вас уже не настигнет, то штраф и косые взгляды — вполне.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

На этой неделе сотрудники МЧС провели учения по тушению пожара в новой инфекционной больнице в Малой Сосновке. По легенде, в одной из палат реанимационного отделения из-за короткого замыкания аппарата искусственной вентиляции легких произошел пожар. Продукты горения моментально распространились по всем помещениям здания. Под угрозой оказались жизнь и здоровье более 100 пациентов.

В масштабной тренировке также принимали участие полиция, скорая помощь, Поисково-спасательная служба, Центр медицины катастроф и другие службы.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 8 марта 2021 года.

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