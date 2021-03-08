Красивые и смелые: 7 историй жительниц Челябинской области, которые вдохновят вас

Фото: Кирилл Садыков, Валерий Звонарев, соцсети

Красивые, смелые, целеустремленные, яркие, умные, творческие и такие разные! Мы часто пишем об удивительных девушках и женщинах, которые живут Челябинской области. По случаю праздника мы собрали несколько вдохновляющих историй.

ПОБЕДИЛА КОВИД

У Светланы было полное поражение легких, но она выкарабкалась ради малыша Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мать теперь уже четверых детей Светлана провела 22 дня на искусственной вентиляции легких и победила ковид. Ее доставили из Магнитогорска на вертолете медицины катастроф. У женщины было крайне тяжелое состояние — тотальное поражение легких.

Состояние стремительно ухудшалось, врачи на следующий день сделали кесарево сечение, и на 28-ой неделе беременности на свет появился Женя. Преждевременные роды на таком сроке считаются экстремально ранними, процент смертности малышей высок, в том числе из-за абсолютно незрелого состояния легких. Врачи делали все возможное, чтобы спасти малыша, и им удалось совершить чудо.

— Первое, что сказала сыну: «Вот и мама пришла», — вспоминает Светлана.

ЖИВЕТ С ОТКРЫТЫМ ЛИЦОМ

Юлия Яковлева рассказала на весь мир, что ВИЧ — не приговор Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Яркая, образованная и улыбчивая Юлия Яковлева любит долгие походы в горы, путешествия и… жизнь. Так сильно, что смогла принять свой ВИЧ-статус и не скрывать его.

В тот момент, Юлия узнала о ВИЧ, в ее голове было еще много стереотипов. Главный — что ВИЧ быстро развивается, ты «посыпешься», и вообще это прямая дорога на кладбище.

— Первые полгода было достаточно сложно принять диагноз, он не очень вязался с моей жизнью. Я не отношусь к группам риска: не употребляю наркотики, не секс-работница, не веду неблагопристойный образ жизни. Поэтому принять, что это все ко мне каким-то образом относится, оказалось непросто, — говорит Юлия.

Сегодня Юлия одна из немногочисленных людей в Челябинске, кто живет «с открытым лицом» и не скрывает своего заболевания.

ЛЮБИТ ВСЛЕПУЮ

Артем и Марина Мартыновы никогда по-настоящему не видели другу друга — они оба слабовидящие Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Это только кажется, что люди любят глазами: Марина Мартынова и еще муж Артем вместе почти 10 лет. Но они никогда по-настоящему не видели другу друга. Дело в том, что оба слабовидящие. Артем различает лишь силуэты, а Марина предметы и цвета.

— У обычных, здоровых людей есть сложности с отношениями, они боятся измен, потерь, обманов. А что говорить о людях, у которых имеются физические ограничения. Действительно сложно найти свою половину. Да даже просто человека, который бы тебя понимал. Многие незрячие девочки хотят выйти замуж за абсолютно зрячих людей. Но это сложно. Зрячий человек не может до конца понять их, — говорит Марина. — У многих стереотип, что люди любят глазами. Но это только так кажется. Например, если ты не видишь, как можно по внешности полюбить? Ты обращаешь внимание на поступки человека, влюбляешься не в облик, а в характер, внутренний мир.

Их 2-летний сын Даниил перенес уже две операции на глаза. Супруги не отрицают — было тяжело, накатывали эмоции. Думали, что они переоценили себя, заведя ребенка. Но сейчас не мыслят жизни без своего крохи.

Близких друзей у семьи немного, в основном это люди, которые тоже имеют проблемы со зрением. К сожалению, много тех, кто считают, раз ты физически ограничен, можно похитрить, обвести вокруг пальца.

КРАСАВИЦА #НАПЛАТКЕ

Наиля Шарипова сама пришла к исламу и развивает башкирскую культуру Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наиля Шарипова развивает башкирскую культуру и ведет блог с хештегом #наплатке. В гардеробе девушки много изящных образов, которые сочетаются с головным убором. Несколько лет назад она начала соблюдать традиции ислама: совершать намаз пять раз в день, соблюдать пост в священный месяц Рамадан.

Наиля ведет активный образ жизни: ходит в походы, ездит на молодежные форумы, развивает башкирскую культуру — у нее есть образовательный курс «ЙОЛА: Башкирский модуль». А еще она преподает в школе.

— Этот стереотип, что женщины в исламе должны сидеть дома и ждать мужа. Не сказано, что жена должна заниматься только домом, уборкой, готовкой еды. Да, она должна совершать намаз, воспитывать детей, выполнять предписанное Всевышним. Но при этом же она может быть активной, получать образование, иметь свою социальную и гражданскую позицию. Женщина — она же мать, которая воспитывает поколение (иногда мужа), но для этого нужно же чтоб в голове что-то было еще, — рассказала Наиля Шарипова.

ВСЕМ БЫ ТАК ВЫГЛЯДЕТЬ В ЕЕ ВОЗРАСТЕ

Выглядеть прекрасно бабушке шести внуков Надежде Медведевой помогает спорт Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

71-летняя Надежда Медведева много лет тренировала легкоатлетов в спортшколе и занималась физкультурой с малышами в детском саду, а на пенсии открыла семейный фитнес-центр в Тракторозаводском районе Челябинска. Вместо просмотра сериалов и жалоб на здоровье, бабушка шести внуков много ходит по городу пешком, бегает в парке, плетет кружева, ухаживает за огородом и руководит бизнесом. Про таких говорят: «Всем бы так выглядеть в ее возрасте».

— Никогда нельзя опускать руки, — считает Надежда Медведева. — В любом возрасте найдется дело по душе. К тому же что такое 70 лет? Это же ерунда. Еще столько всего можно сделать. Дети уже выросли и крепко стоят на ногах. Если не клуб, чем тогда заниматься? Тоже бы, наверное, сидела на лавочке (смеется).

КАК ВЕДЬМА, ТОЛЬКО ДОБРАЯ

6-сантиметровые ногти Светланы Поповой — искусство и философия. Фото: Кирилл Садыков, соцсети

Преподаватель Челябинского института культуры Светлана Попова удивляет окружающих ногтями рекордной длины — шесть сантиметров. Одни с восторгом говорят: «Вау!», другие кричат: «Фу!».

Экстремальный маникюр позволяет не только воплотить творческие идеи, но и дает уверенность.

— Это помогают быть жестче, серьезней. Я мягкая, а ногти ставят меня в рамки. На работе мне нужно быть сильнее, порой нужно кого-то на место поставить. И ногти мне помогают. Это как психологический якорь, за который я цепляюсь, — признается она.

На создание таких ногтей уходит больше 10 часов, а ездить в салон красоты нужно раз в 2-3 недели.

— Дочка говорит: «Красивая, как ведьма». Но я на самом деле добрая, — улыбается Светлана.

МИССИС ЮЖНЫЙ УРАЛ

Ольга Толкунова — мама троих детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Считается, что эффектные и успешные дамы стремятся переехать в столицу и там реализовать себя. Не правда! Пример тому «Миссис Россия Южный Урал 2020», мама троих детей Ольга Толкунова из Миасса. Она — владелица клуба красоты и базы семейного отдыха на берегу Тургояка, автор собственной линии одежды и программы ухода за кожей лица.

— Сама я родилась в Златоусте. Наверное, где родился, там и пригодился, лично для меня так, — говорит Ольга Толкунова.

У Ольги два высших образования — юриспруденция и политология. Она успевает совмещать семью, работу и увлечения: Миссис Южный Урал занимается игрой на скрипке и катается на квадроцикле. А выходные старается проводить с семьей. На вопрос, как удается находить в себе силы и энергию на все Ольга отвечает, что просто занимается любим делом.

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