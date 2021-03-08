Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 9 марта 2021: лидеры заражения COVID-19 и оценка Роспотребнадзора

Ковид стал основной причиной смерти у 1052 зараженных. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 53 474. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 152 пациентов, среди которых есть один школьник. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 9 марта 2021 года.

По данным минздрава Челябинской области, скончались 10 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 5 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Выздоровели от «ковида» 169 пациентов, а с начала пандемии число покинувших палаты составило 46 125 человек.

Под присмотром врачей на сегодняшний день остаются 5 175 зараженных.

Инфографика: коронавирус74.рф

Оценка Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области ежедневно информирует о ситуации по заболеваемости ОРВИ в регионе и мерах профилактики коронавируса. По данным надзорного органа, на сегодняшний день она неблагополучная.

— В Челябинской области на 8 марта показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения — 1542,7, — уточнил главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. — Управление Роспотребнадзора по Челябинской области за прошедшие сутки передало в больницы 126 человек для организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Где в Челябинской области нет «ковида»?

В 10 городах и районах Челябинской области за минувшие сутки не выявили ни одного случая COVID-19. Это Кыштым, Усть-Катав и Локомотивный, а также Брединский, Варненский, Еткульский, Кунашакский, Нязепетровский, Саткинский и Чесменский районы.

Лидеры по числу заражений коронавирусом

Больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Челябинске — 56, в три с лишним раза меньше — в Магнитогорске (17 подтвержденных тестов). Завершает эту тройку Миасс — 15.

По шесть случаев COVID-19 выявили в Копейске и Златоусте.

В девяти территориях — по три выявленных случая заражения коронавирусом, еще в девяти — по два, в семи — по одному.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 9 марта 2021 года.

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