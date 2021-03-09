Челябинцам рассказали, как удобнее записаться на вакцину от COVID-19

Челябинцев приглашают на вакцинацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Регион получил более 115 тысяч единиц вакцины. В 120 прививочных пунктах, открытых во всех муниципалитетах области, 87 тысяч южноуральцев прошли первый этап вакцинации, 39 тысяч человек получили второй компонент препарата «Гам-Ковид-Вак». В первую очередь прививают людей пожилого возраста; тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и экономически активных южноуральцев из группы риска: педагогов и медиков, соцработников и силовиков, студентов.

И СЕБЯ. И РОДИТЕЛЕЙ

Удобнее всего записаться на прививку на портале госуслуг. Для этого понадобятся регистрация и данные в личном кабинете: фамилия-имя-отчество, место регистрации, контактный номер телефона.

На пресс-конференции, посвященной организации кампании по вакцинации, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов пояснил, что на портале госуслуг можно не только записаться самому, но и записать на прививку родственников. Например, пожилых родителей, которые не разбираются в цифровых технологиях. Понадобятся личные данные и контактный номер телефона.

— В предложенном списке пунктов вакцинации зарегистрированному на портале госуслуг будет предложено выбрать адрес, к которому относится проживающий. Нужно определить удобное время и зарегистрироваться. Если в пункте вакцинации закончился препарат, человека поставят в лист ожидания. Номер телефона нужен для того, чтобы человеку позвонили и пригласили на прививку, — говорит Фетисов.

Онлайн-запись удобна тем, что не придется толкаться в регистратуре поликлиники.

БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР 122

— По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по единому бесплатному номеру 122, — напомнил министр инфрмационных технологий. — Например, есть возможность записаться на анализы, вакцинацию; вызвать врача или волонтера. За время работы службы поступило более 22 тысяч звонков, в день фиксируется от 350 до 500 звонков. Максимальное время ожидания ответа — не более двух минут.

Кстати, с 15 января в Челябинской области работает автоинформатор. Автоответчик сообщает результаты теста на коронавирус. Идея создания сервиса принадлежит региональному минздраву, разработкой занималось министерство информационных технологий. Система сама набирает номер пациента и сообщает ему результат ПЦР — положительный, отрицательный или требуется пересдача, подскажет, что делать в каждом случае. Электронный помощник так связался со 150 тыс. человек.

ПОЧЕМУ НУЖНО ПОБЕРЕЧЬСЯ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ?

В первые три-пять дней в организме привившегося активно вырабатывается иммунитет. В этот период возможно проявление катаральных признаков ОРВИ: поднимается температура, в мышцах появляется ломота. Прием жаропонижающего симптомы снимает. Если симптомы держатся дольше, нужно обратиться к врачу.

Поскольку силы организма сосредоточены на выработке иммунитета, следует поберечься от других нагрузок. Заместитель министра здравоохранения Татьяна Колчинская поясняет: в течение трех дней не рекомендуется употреблять спиртное, ходить в баню, нырять в прорубь, активно заниматься спортом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— При увеличении количества поступлений организационная работа будет крайне важна, чтобы не было очередей, проблем с вакцинированием. Важно привить людей групп риска и экономически активное население. Статистка говорит, что люди трудоспособного возраста болеют чаще всего.

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