Обладатели золотых медалей первенства Челябинской области по боксу представят регион на зональном турнире в Магнитогорске

На первенстве Челябинской области в Коркино за награды боролись почти 170 юных боксеров.

Первенство Южного Урала уже в третий раз подряд проходит в физкультурно-оздоровительном комплексе Русской медной компании и собирает лучших юных боксеров со всех территорий области. Так, в этом году в Коркино за медали боролись почти 170 участников из 23 городов и районов Челябинской области. Победители турнира вошли в состав сборной региона и в начале апреля выступят на первенстве Уральского федерального округа в Магнитогорске.

Возрастная группа 13-14-летних спортсменов (это 16 весовых категорий) традиционно считается самой массовой и представительной, и конкуренция здесь наиболее высокая.

Боксеры сражались за медали в 16 весовых категориях.

Это подчеркнул на открытии соревнований и исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов, сказав, что регион соскучился по таким масштабным мероприятиям, и бокс по популярности и значимости один из тех видов спорта, который интересен молодежи.

— Уральский бокс всегда по праву гордился своими бойцами, в том числе, и победами на самом высоком уровне. Развитие этого вида спорта, наши общие усилия приведут к тому, чтобы у бокса Челябинской области было и будет не менее славное будущее, — сказал на открытии турнира директор обособленного подразделения АО «РМК» в Челябинске Анатолий Еремин.

На турнире двумя победами отличились и боксеры Коркино.

По итогам турнира, который проходил с 1 по 6 марта награды были вручены спортсменам из разных территорий Челябинской области в 16 весовых категориях. На первенстве региона достойно выступили и местные коркинские боксеры. На ринге за медали боролись семь представителей ФОК, двое из них — Александр Кладченко и Данил Баязитов сумели дойти до финала и завоевать золотые медали. А Данил Баязитов получил специальный приз «За волю к победе». Тренируют боксеров Владимир Рукобратский, Игорь Гаврилюк, Динар Мирхайдаров и Евгений Плехов.

Коркинцы также вошли в состав сборной команды Челябинской области и поборются за награды уже на первенстве УрФО. Успешное выступление на зональном турнире в Магнитогорске позволит боксерам сражаться за медали уже на первенстве России, которое пройдет в мае в Анапе.

Победители турнира в Коркино представят регион на первенстве УрФО в Магнитогорске.

ДЛЯ СПРАВКИ

Физкультурно-оздоровительный комплекс Русской медной компании в Коркино открылся в 2018 году. В здании ФОК размещаются зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, а также тренажерный зал. На открытой арене ФОКа расположено поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная и воркаут площадки, а также детская игровая зона. В спорткомплексе работают секции дзюдо, бокса, баскетбола, футбола для детей от 4 лет.