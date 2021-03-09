Экс-чиновницу челябинского минздрава, которая попалась на взятке, отпустили из-под домашнего ареста

Арина Устюгова была очень растеряна Фото: Сергей СОТНИКОВ

Во вторник, 9 марта, в Челябинске стартовал судебный процесс по делу экс-чиновницы Минздрава Арины Устюговой. Но свидетели обвинения не явились в суд, поэтому его снова перенесли. В итоге суд изменил меру пресечения.

Как передает журналист КП-Челябинск из зала суда, адвокат просил объявить заседание закрытым — в деле имеется информация о состоянии здоровья несовершеннолетней дочери Устюговой. Но судья отказал.

Арина Устюгова была очень растеряна Фото: Сергей СОТНИКОВ

Как сообщил гособвинитель, Устюгова подготовила для компании Johnson&Johnson список людей, у которых диагностирована СМА. На улице Коммуны, 81 получила взятку 509 тыс. рублей, а также контейнер с красной икрой на сумму 2,5 тыс. рублей.

Арина Устюгова вину не признает.

— Свое отношение к предъявленному обвинению я выскажу позже, — заявила она.

Гособвинитель просил продлить домашний арест на полгода. Адвокат заявил, что можно обойтись подпиской о невыезде. Устюгова не возражала против продления меры пресечения.

— Ей ограничена переписка и телефонные разговоры. На стадии судебного следствия она отказалась комментировать свою причастность к совершению преступления, но после задержания она признавала свою вину в полном объеме, — подвел итоги гособвинитель. — Тот, кто дал взятку, по уголовному делу проходит как свидетель. Он явился с повинной и полностью признал вину.

В результате судья принял решение об изменении меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Арина Устюгова не должна общаться с участниками дела. Кроме того, она обязана являться в суд, если ее вызовут.

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