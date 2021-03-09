У пожарного из Челябинской области, который один воспитывает дочь-инвалида, сгорел дом

Станислав Мительмах с дочкой Машей остались без дома. Фото: соцсети

Пожарный из поселка Полетаево Челябинской области Станислав Стельмах справляется с невзгодами по настоящему, по-мужски — стойко и без нытья. Мужчина уже пять лет в одиночку воспитывает дочь-инвалида. На прошлой неделе в их дом пришла стихия, с которой он борется уже 12 лет — единственное жилье сгорело. Станислав рассказал КП-Челябинск свою историю.

Пришел на помощь другу — потерял дом или спас себе жизнь?

В тот злополучный день Станислав Стельмах отдыхал дома перед сменой. Он уже 12 лет работает водителем пожарной части №112 в поселке Полетаево. Пятилетняя дочь Маша в это время была у бабушки. В те дни были сильные морозы и в садик малышка не ходила.

— Уже спать собирался, когда позвонил друг, с которым мы работаем вместе. У его отца случился сердечный приступ и его нашли на улице мертвым. Другу нужно было срочно ехать в деревню. Он попросил его подменить. Я быстро собрался и поехал на работу, — рассказала Станислав.

Станислав Мительмах уже 12 лет работает в пожарной охране. Фото: представлено героем

А ночью, около 3:00 поступил вызов на пожар. Сначала назвали адрес соседей мужчины, а когда машины уже ехали, уточнили — горел дом Станислава Стельмаха.

— На пожар ехал сам, первый. Обычный пожар, от других ничем не отличается, — спокойно говорит мужчина. — Но восстановлению дом, доставшийся мне от деда, не подлежит.

Сгорело почти все — вещи, мебель, техника. Как рассказал Станислав, он почти закончил в доме ремонт, еще даже не собрал всю мебель, которую взял в кредит, — она так и осталась в упаковках в пристрое.

— Мы только собрали кухню, доделали там ремонт. В комнате у Маши лежали обои, собирались клеить, кроватку ей новую собрал. Она очень просила, — говорит мужчина.

Причиной пожара стало замыкание проводки в щитке. Кое-какие вещи удалось спасти, сейчас они находятся у мамы Станислава. Там же живут папа с дочкой.

— Я Маше сначала ничего не говорил. Потом объяснил, что пока мы поживем тут, потому что наш домик загорелся. Сказал, что будем строить новый красивый дом, — говорит Станислав Стельмах.

«Мама дочки прожила с нами всего месяц»

Станиславу Стельмаху 38 лет и уже пять лет он воспитывает дочь Машеньку один. Дочка родилась в тяжелом состоянии — она не слышала, не видела, не могла дышать и есть. Двое суток Маша пролежала на ИВЛ, а затем ее перевели в перинатальный центр в Челябинске. С семей девочка встретилась только через полтора месяца. Ей поставили диагноз ДЦП.

— Дочка была «тяжелая», наши отношения ухудшились. Мама Маши прожила с нами чуть больше месяца. Я ее не виню. На нее давили родственники, мол, подумай, тебе еще двоих детей поднимать. У нее дочки от первого брака, мы начали жить вместе в моем доме перед рождением Машеньки. В итоге мы решили, что разъезжаемся. И мы остались с Машей вдвоем, — рассказывает Станислав.

Для дочки Маши папа только-только собрал новую кровать. Фото: предоставлено героем

С этого времени жизнь мужчины кардинально изменилась. Сначала Станислав Стельмах попробовал оставлять дочку с бабушкой и уходить на работу. Но бабушка оказалась не готова, в первую очередь, психологически.

— В итоге я понял, что справлюсь только я, — говорит мужчина.

Маше оформили инвалидность, началась долгая реабилитация. Папа с дочкой несколько раз ездили на реабилитацию в челябинские центры. Один раз даже в платный центр — для этого пришлось объявлять сбор.

— Маша у меня молодец. В конце марта нам предстоит еще одна операция по разделению пальчиков. Четвертая и, надеюсь, последняя. Она умничка, справляется с нагрузкой, ходит в садик, начала разговаривать, — гордо рассказывает Станислав.

«Переживать и горевать мне особенно некогда»

Удивительно, как этот мужчина под натиском таких невзгод не унывает — обо всем рассказывает спокойно и без лишней истерии. Несмотря на то, что дом не был застрахован и лишних средств у Станислава Стельмаха нет, уже весной он планирует начать строительство нового дома — разбирать завалы и вывозить на свалку. Но все это после возвращения из больницы с Машей.

На беду Станислава отозвались многие — друзья, сотрудники на работе и просто хорошие люди.

— Руководство бросило клич по пожарным частям, что со мной случилась такая беда, помогло с заявлением на матпомощь. Сотрудники привезли вещи для меня и Маши. Мне-то много не нужно — штаны да куртка, — говорит Станислав. — Обратились к главе поселка, главе Сосновского района, в министерство социальных отношений. Но меня сразу предупредили, что материальной помощи вряд ли хватит на отстройку дома.

Причиной пожара стало замыкание проводки. Фото: предоставлено героем

Отозвалось и много неравнодушных людей — пишут, звонят, помогают деньгами. На 9 марта Станиславу Стельмаху удалось собрать около 350 тысяч рублей. Этого, конечно, не хватит на новый дом. Но мужчина планирует делать все сам. Ему уже вызвались помочь строители Челябинской области. Если вы тоже хотите помочь семье Стельмах — напишите Станиславу.

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