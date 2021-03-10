Челябинский областной суд оставил вице-мэра Олега Извекова в СИЗО

Заместителя главы Челябинска обвиняют в получении взятки Фото: Сергей СОТНИКОВ

В среду, 10 марта, Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию вице-мэра Олега Извекова на помещение его в СИЗО. Апелляцию защиты не удовлетворили, но есть некоторые изменения.

Сам Извеков, который запомнился продвижением «умных» технологий, присутствовал в суде онлайн. В суде пояснили, что из следственного изолятора обычно никого не привозят. О заседании Извеков узнал только вчера.

Извеков присутствовал на заседании онлайн Фото: Сергей СОТНИКОВ

Адвокат ходатайствовала об удалении прессы до оглашения решения, поскольку была дана подписка о неразглашении, а в документах есть информация с допросов и позиция Извекова по делу. Гособвинитель с этим согласился, но суд отказал. Судья также добавила, что следователь не возражает против открытого заседания.

— Суду не представлено, какие материалы содержат тайну, — сказала судья.

В ходе судебного заседания гособвинитель заявила, что нет оснований изменять меру пресечения. Адвокат настаивала на домашнем аресте.

— Следователь предоставлял информацию о недвижимости Извекова в Москве и Краснодарском крае, но у него этой недвижимости никогда не было и нет, — заявил адвокат. — У Извекова есть много непогашенных кредитов, и находясь под стражей, это будет делать жизнь семьи еще более затруднительной.

Гособвинитель и адвокат возражали против присутствия прессы, но судья разрешила Фото: Сергей СОТНИКОВ

— Постановление Центрального районного суда от 19 февраля в отношении Извекова изменить, исключив указания на то, что обоснованность подозрения подтверждается протоколами очных ставок. и явкой с повинной. В остальной части постановление оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения, — заключила судья.

Таким образом, в СИЗО Олег Извеков будет находиться до 17 апреля, как минимум.

Напомним, заместителя главы города Олега Извекова задержали днем 18 февраля. По версии следствия он получил взятку в крупном размере от директора компании «Суворов АйТи» Вячеслава Бежина, который по делу проходит как подозреваемый. Речь идет о 450 тыс. рублей, которые Извеков получил за контракт на поставку тепловизоров в МФЦ Челябинска по улице Труда.19 февраля Извекову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В администрации города ему предложили написать заявление об уходе, но он отказался. На днях супруга чиновника рассказала, в каких условиях он содержится в СИЗО.

В своей работе на посту вице-мэра Олег Извеков запомнился продвижением цифровых технологий — проекта «Умный город». Например, в январе в Челябинске запустили интеллектуальное освещение. Мы собрали факты из биографии Олега Извекова. А вот как отреагировали в мэрии на его задержание.

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