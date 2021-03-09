Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 10 марта 2021: как записаться на прививку и сколько человек прошли вакцинацию

В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Кирилл САДЫКОВ

Уже прошел как год с тех пор, как Челябинская область ведет борьбу с коронавирусом. За это время региону пришлось существенно изменить подход по лечению пациентов в медучреждениях. Теперь перед тем, как больной ложится в больницу, то он первым делом проходит тестирование на COVID-19.

Инфографика: Коронавирус74.рф

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 149 новых случаев коронавируса, среди зараженных школьников нет. С начала пандемии число заболевших достигло 53 623. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Умерли девять человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались шесть пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 162 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 46 287 человек. Под присмотром врачей остаются 5 153 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В Челябинской области продолжают ставить прививки от коронавируса. Всего регион получил более 115 тысяч доз вакцин. Так, в 120 прививочных пунктах, открытых во всех муниципалитетах области, 87 тысяч южноуральцев прошли первый этап вакцинации, а 39 тысяч человек получили второй компонент препарата «Гам-Ковид-Вак». Первым делом прививают людей пожилого возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также экономически активных южноуральцев из группы риска: педагогов, медиков, соцработников, силовиков и студентов.

При этом записаться на прививку можно не только через медучреждения, но и через портал госуслуг. Для этого понадобятся регистрация и данные в личном кабинете: фамилия-имя-отчество, место регистрации, контактный номер телефона.

На пресс-конференции, посвященной организации кампании по вакцинации, рассказали, что на портале госуслуг помимо себя можно записать также своих родственников. Например, пожилых родителей, которые не разбираются в цифровых технологиях. Что бы это сделать, понадобятся личные данные и контактный номер телефона.

В предложенном списке пунктов вакцинации зарегистрированному на портале госуслуг будет предложено выбрать адрес, к которому относится проживающий. Нужно определить удобное время и зарегистрироваться. Если в пункте вакцинации закончился препарат, человека поставят в лист ожидания. Номер телефона нужен для того, чтобы человеку позвонили и пригласили на прививку.

Также в регионе действует горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом. С помощью нее можно записаться на анализы или вакцинацию, а также вызвать на дом врача или волонтера. Для этого нужно набрать на телефоне номер «122». Звонок будет бесплатный.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 10 марта 2021 года.

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