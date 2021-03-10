Три студента МГТУ вышли в финал конкурса «Учитель будущего. Студенты»

Будущие педагоги МГТУ им. Г.И. Носова в числе восьми студентов Южного Урала докажут профессиональное мастерство в финале престижного конкурса«Учитель будущего. Студенты». Помимо участия в финале студенты пройдут образовательные стажировки во всероссийских детских центрах:«Артек», «Океан», «Орленок», «Смена», а также в Образовательном центре «Сириус».

Напомним, что по числу полуфиналистов всероссийского конкурса магнитогорский вуз вошел в тройку лидеров непрофильных вузов. Сразу одиннадцать студентов МГТУ из более чем десяти тысяч участников вышли в полуфинал, который прошел с 3 по 5 марта в Екатеринбурге среди участников Уральского федерального округа.

На очных конкурсных соревнованиях студентам предстояло выполнить задания «Педагогический ориентир», «Проектирование школы будущего» и «Решение педагогических кейсов». Все они направлены на выявление профессиональных и личностных свойств педагога, а также навыков, позволяющих повысить эффективность деятельности учителя. Например, на этапе проектирования школы будущего участники разрабатывали проекты по повышению конкурентоспособности одной из действующих школ Екатеринбурга, имеющей низкий рейтинг среди других школ города. Оценку проектам давал главный эксперт — директор школы.

— Погружение в мастер-классы, панельные дискуссии, открытые лекции, работа в разных командах — это колоссальный опыт для ребят! При этом прекрасная организация конкурса, сложилась атмосфера настоящего праздника! Студенты остались в полном восторге, они наполнены и замотивированы этой профессией, они горды ею, рассказывают теперь другим студентам,общаются в чатах, делятся опытом! Надеемся, что этот конкурс станет традиционным, и в следующем году мы уже будем с опытом участия, — комментирует доцент кафедры педагогического образования и документоведения МГТУ им. Г.И. Носова, заместитель директора института гуманитарного образования по методической работе, куратор студентов в подготовке к конкурсу Татьяна Неретина.

Интересен тот факт, что критерии оценки работы участникам были не известны. Это позволило раскрыться студентам с разных сторон и проявить максимум навыков. По итогам полуфинальных конкурсных соревнований три студента института гуманитарного образования МГТУ им. Г.И. Носова вышли в финал конкурса «Учитель будущего. Студенты» — Амина Буссеруэль, Алексей Маклаков и Анастасия Шабашова.

— Мне всегда было сложно выходить из зоны комфорта, и я никогда не думала, что мне удастся найти общий язык в командной работе с разными ребятами. Здесь мне это легко удалось сделать, и я считаю это одним из главных навыков, полученных на конкурсе. Нас постоянно перемешивали с участниками в разные группы, мы быстро знакомились друг с другом и сразу же включались в работу, совместно выполняли задания. Мне очень понравилась такая насыщенная работа с разными участниками и, учитывая, что нас всех объединял общий интерес — педагогика, общение было полезным, мы делились друг с другом опытом, а это очень ценно и здорово, — делится впечатлениями студентка 5 курса кафедры лингвистики и перевода МГТУ Анастасия Шабашова.

Для студента 5 курса кафедры русского языка, общего языкознания и массовой коммуникации МГТУ Алексея Маклакова участие в полуфинале позволило открыть другие сквозные компетенции.

— Помимо уже известных навыков, таких как кооперация, коммуникация, креативное мышление, открыл для себя еще одну компетенцию, такую как персональное лидерство. Во время состязаний я испытал внутри себя абсолютно новое состояние, назову его как «ситуационное лидерство» или «кто такой «серый кардинал». Ключевой смысл такого лидерства в том, что педагог перестает вставать в постоянную «экспертную позицию», напротив, уходит от привычного «ручного управления» коллективом и вместо того, чтобы делегировать обязательства между участниками команды с четким обозначением требований, дает возможность другим участникам раскрыться и проявить творческую самостоятельность. В этом и заключается новый принцип педагогического мышления: в моменты взаимодействия с детьми ты должен создать возможности для их самораскрытия при одновременном сокращении твоего влияния и воздействия на них! Педагогический эффект проекта и решение учебных задач при таком правильном лидерстве просто потрясающий! Отныне я буду тренировать этот навык, — рассказывает Алексей.

Теперь финалистам предстоит подготовить конкурсный урок и воспитательное мероприятие на заключительном этапе профессионального конкурса. Финал пройдет в апреле в Санкт-Петербурге.

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование».