Погода на Масленицу 2021 в Челябинске: будет солнечно и прохладно

Праздничную программу организуют в разных точках Челябинска Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние несколько недель погода преподносит неприятные сюрпризы для жителей Южного Урала. В регион приходят морозы или метели, которые накрывают сугробами все вокруг. В связи с этим власти временно закрывают трассы и перекрывают улицы, чтобы расчистить снег.

Многих южноуральцев волнует, какой будет погода на Масленницу 2021 в Челябинске. Особенно это касается того, стоит ли ожидать сильных ветров и морозов. В местном гидрометцентре сообщают, что погода в основной день празднования, который выпал на 13 марта, будет солнечной и без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит -6 °С с ветром в 3 м/c. А вот ночью похолодает — столбик термометра опустится до -18°С с порывами ветра 4 м/c.

Кстати, несмотря на пандемию коронавируса, праздничные гулянья в этом году как и раньше пройдут по всему городу. Мы обзвонили все парки и узнали программу мероприятий.

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

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