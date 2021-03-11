Задай вопрос о лечении, имплантации и протезировании зубов: на вопросы читателей отвечают специалисты стоматологии «Кристалл»

Здоровье зубов напрямую влияет на состояние организма и качество жизни в целом. Современная стоматология способна решить практически все проблемы, связанные с лечением полости рта и зубов, протезированием и имплантацией. Клиника «Кристалл» запускает онлайн-консультацию по всем вопросам, связанным со стоматологическим здоровьем. На ваши вопросы отвечают сразу несколько специалистов.
Ермакова Светлана Григорьевна, ортопед высшей категории, опыт работы более 30 лет.
Специализация:
— тотальное протезирование,
— протезирование на имплантатах,
— виниры,
— безметалловые коронки,
— полное и частично съемное протезирование,
— отбеливание зубов Zoom4.
Пирожков Владимир Сергеевич, хирург-имплантолог высшей категории, опыт работы более 30 лет.
Специализация:
— все виды имплантации зубов
— синус-лифтинг
— наращивание костной ткани
— имплантация all-on-4,all-on-6,
— удаление сложных ретинированных и дистопированных зубов (зубов мудрости).
Тодораш Владимир Владимирович, врач-стоматолог, терапевт, опыт работы более 10 лет.
Специализация:
— лечение кариеса,
— лечение пульпита,
— лечение переодонтита,
— перелечивание ранее леченных зубов,
— эстетическая реставрация зубов,
— гигиена полости рта и обучение гигиене.
В клинике «Кристалл» оказывают полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых (в том числе будущих мам): профилактику и лечение, все виды протезирования и имплантации, хирургические процедуры.
Стоматология «Кристалл» — участник проекта народного голосования «Клиника года — 2021.Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите клинику в номинации «Лучшая стоматология для взрослых» на странице голосования.
Стоматологическая клиника «Кристалл»
г.Челябинск, Университетская Набережная, 28 (ЖК «Галион»);
Тел.: (351) 281-30-33, 281-30-40, +7 951-812-98-80;
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