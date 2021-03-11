Задай вопрос о лечении, имплантации и протезировании зубов: на вопросы читателей отвечают специалисты стоматологии «Кристалл»

Здоровье зубов напрямую влияет на состояние организма и качество жизни в целом. Современная стоматология способна решить практически все проблемы, связанные с лечением полости рта и зубов, протезированием и имплантацией. Клиника «Кристалл» запускает онлайн-консультацию по всем вопросам, связанным со стоматологическим здоровьем. На ваши вопросы отвечают сразу несколько специалистов.

Ермакова Светлана Григорьевна, ортопед высшей категории, опыт работы более 30 лет.

Специализация:

— тотальное протезирование,

— протезирование на имплантатах,

— виниры,

— безметалловые коронки,

— полное и частично съемное протезирование,

— отбеливание зубов Zoom4.

Пирожков Владимир Сергеевич, хирург-имплантолог высшей категории, опыт работы более 30 лет.

Специализация:

— все виды имплантации зубов

— синус-лифтинг

— наращивание костной ткани

— имплантация all-on-4,all-on-6,

— удаление сложных ретинированных и дистопированных зубов (зубов мудрости).

Тодораш Владимир Владимирович, врач-стоматолог, терапевт, опыт работы более 10 лет.

Специализация:

— лечение кариеса,

— лечение пульпита,

— лечение переодонтита,

— перелечивание ранее леченных зубов,

— эстетическая реставрация зубов,

— гигиена полости рта и обучение гигиене.

В клинике «Кристалл» оказывают полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых (в том числе будущих мам): профилактику и лечение, все виды протезирования и имплантации, хирургические процедуры.

Стоматология «Кристалл» — участник проекта народного голосования «Клиника года — 2021.Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите клинику в номинации «Лучшая стоматология для взрослых» на странице голосования.

Стоматологическая клиника «Кристалл»

г.Челябинск, Университетская Набережная, 28 (ЖК «Галион»);

Тел.: (351) 281-30-33, 281-30-40, +7 951-812-98-80;

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