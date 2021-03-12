«Больше не буду помогать людям»: челябинка вернула хозяйке потерянный телефон и теперь ходит на допросы по делу о краже

А еще найденный телефон может быть краденным. Хлопот потом не оберетесь! Фото: Евгения ГУСЕВА

Владелица небольшого бизнеса из Челябинска Ольга Д. оказалась в центре неприятной ситуации. Ее обвинили в воровстве телефона Samsung Galaxy A50, который она вместе с 12-летней дочкой нашла в известном сетевом магазине и… унесла с собой в рюкзаке. Теперь молодой женщине приходится отвечать на неприятные вопросы полицейских. Казалось бы, что тут такого? Вот только смартфон его владелице предпринимательница вернула в тот же день. «Комсомолка» поговорила с героями этой истории и узнала в полиции, как не оказаться на их месте.

Телефон на полу магазина Ольга нашла еще в мае прошлого года, через несколько часов вернула его хозяйке и спокойно себе жила. Пока к ее 70-летним родителям несколько дней назад не нагрянула полиция в поисках челябинки по делу о хищении мобильника. Пенсионеры в шоке, пьют валокордин, а обвиненная их дочь после работы бежит к дознавателю в местный отдел полиции.

— Не понимаю, почему эта ситуация всплыла сейчас, — рассказала КП-Челябинск Ольга Ф. — Видимо, меня все это время искали. Хотели с дочкой сделать доброе дело, а в итоге уже неделю скачем по полиции, даем показания, что мы не хотели этот телефон похищать. Теперь точно никогда не будем подбирать чужие смартфоны и помогать людям.

Женщина признается, что даже не помнит за какими покупками в тот день с ребенком зашла в магазин. Когда нашли телефон, решили дождаться звонка от владельца, чтобы вернуть.

— На кассу или к охранникам телефон не стали отдавать, — говорит челябинка. — Посчитали, что нужно сделать доброе дело и убедиться, что он точно дойдет до хозяина. Не факт же, что сотрудники магазина его вернут? Проще забрать его с собой, и дождаться звонка по этому номеру телефона, договориться о встрече и отдать лично в руки. Думаю, большинство людей так и делает.

Телефон действительно позвонил. Ольга в этот момент ехала с дочкой в другой район города на занятия по гимнастике. Говорит, что «поговорили с ней грубо и в приказном тоне требовали вернуться в магазин немедленно». Оказалось, что хозяйка работает в том самом магазине кассиром.

По словам Ольги, договорились, что привезет смартфон сегодня, как только закончит дела. Обещание исполнила — успела приехать в магазин за несколько минут до закрытия.

— «Что так долго? Я уже в полицию на вас заявила», — такие слова вместо «спасибо» нам сказали, — продолжает челябинка. — Оказывается, пока телефон был в рюкзаке, он разрядился. Раз дозвониться до нас не удалось, хозяйка вызвала полицию. В течение трех суток заявление она, видимо, не забрала, потому что сейчас у нас идет разбирательство. Доказываю, что у меня не было умысла на хищение, утаивания находки. Надеюсь, что дело закроют, но ситуация неприятная. Но пусть люди просто на моем опыте знают, как себя вести, и что в таких случаях делать.

Не рада, что все так вышло и кассир Елена — владелица смартфона. Теперь она тоже в свободное от работы время тратит на поездки к дознавателю. Считает, что всех этих хлопот можно было избежать, верни покупательница мобильник сразу, не вынося его за пределы магазина.

— Когда мы созвонились с Ольгой, она обещала приехать через час, — вспоминает Елена. — К этому времени не появилась, а спустя два часа я подумала: «Сколько еще можно ждать, и вызвала полицию». Конечно, я ту девушку тоже понимаю. Но на звонки она после нашего первого разговора не отвечала, что мне оставалось думать? Телефон я за 20 тысяч покупала (это сейчас его оценили в полиции в восемь тысяч рублей). Деньги не маленькие. К тому же под чехлом была моя зарплатная карта и какая-то небольшая сумма наличными, рублей 300.

Заявление девушка написала на конкретное имя. Ольга расплачивалась в магазине по своей карте, и в копии чека отобразилась данные о ее владельце. Время транзакции установили по камерам видеонаблюдения. Они же, к слову, и зафиксировали момент, как Ольга поднимает с пола телефон и кладет его в рюкзак.

— Покупательница пришла под закрытие смены, и я тут же позвонила в полицию и сообщила, что телефон принесли, что претензий я не имею, — продолжает Елена. — Мне ответили, что к женщине просто направят участкового для беседы. Сначала из полиции мне пришло письмо из полиции, что девушку они не нашли и дело приостановлено. Я и забыла про эту историю. Потом ко мне на работу приезжает муж Ольги, говорит, что дело возобновлено и грозил подать на меня в суд за клевету. Это при том, что я бумагу, что претензий не имею, подписывала уже раза три.

В пресс-службе управления МВД по Челябинску подтвердили, что дознаватели отдела полиции в Ленинском районе действительно проводят проверку по данному делу. По ее итогам будет принято решение. А еще объяснили, как себя вести в подобных ситуациях.

— При обнаружении бесхозных телефонов или других ценных вещей необходимо сразу обратиться к администратору магазина или к охране, — рассказали в пресс-службе городского управления полиции. — Если нашли на улице, то обращаться в полицию.

Если вы оказались в подобной ситуации, присылайте информацию о случившемся, фото и видео по указанным ниже номерам телефона или на электронную почту.

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