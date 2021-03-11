Борьба с фейками и дезинформацией: в Челябинске начал работу штаб по контролю и наблюдению за выборами

Недавние выборы проходили в режиме санитарных ограничений. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Региональная Общественная палата на протяжении четырех последних лет активно участвует в подготовке выборной компании. За семь месяцев до Единого дня голосования (19 сентября) здесь снова создан Общественный штаб, призванный обеспечивать взаимодействия граждан, общественных объединений с органами государственной власти, местного самоуправления именно в плане проведения избирательной компании и самых выборов.

В штаб вошли почти два десятка представителей различных организаций: авторитетные юристы, правозащитники, специалисты выборных компаний, директор гимназии, инженер-проектировщик, врач-травматолог, руководители информационных агентств, профессора-политологи, руководители федерации профсоюзов Челябинской области.

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

Инициатором создания Общественного штаб по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области выступила региональная Общественная палата. По словам ее председателя Николая Дайнеко цель создания такой структуры — обеспечения прозрачности и легитимности избирательного процесса, осуществление независимой экспертизы предвыборной кампании и хода голосования. Деятельность штаба будет направлена на взаимодействие со всеми субъектами избирательного процесса, в том числе с электоральной частью населения, партиями, избирательными комиссиями, органами власти и СМИ. Отметим, что Общественная палата уже четвертый год подряд принимает активное участие в контроле и наблюдении за выборами на избирательных участках Челябинской области.

Общественная палата будет наделена правом направлять на избирательные участки региона независимых общественных наблюдателей, которые в свою очередь могут прямым образом влиять на чистоту и законность выборного процесса.

— В этом году, 19 сентября, в Челябинской области избиратели будут голосовать не только за кандидатуры депутатов Государственной думы, но и за кандидатов на муниципальных выборах. Сам штаб по наблюдению за выборами в единый день голосования — это независимый общественный институт наблюдения на выборах. В прошлом году мы уже работали в таком направлении, и довольно эффективно. Так, на сами выборы привлекли порядка четырех тысяч наблюдателей, в этом году постараемся довести эту цифру до семи тысяч, и при этом обучить и таких своего рода волонтеров. Они, в свою очередь, всегда могут связаться с нашими специалистами и получить необходимую консультацию, в том числе, и в режиме онлайн. В самом штабе будут работать и те, кто хорошо знаком с избирательным правом, авторитетные, уважаемые, известные специалисты в своих сферах деятельности, — отметил Николай Дайнеко.

В Общественном штабе будут работать порядка 20 представителей. Фото: Алексей МИКУШИН

«ДОСТУЧАТЬСЯ» ДО МОЛОДЕЖИ

Для оперативной и эффективной работы Общественного штаба уже созданы пять групп: мониторинговая (сбор информации, обращений граждан), юридическая (правовая составляющая), мобильная (разбор возникающих ситуаций), информационная (работа со СМИ) и группа подготовки наблюдателей.

Представители Общественного штаба формировались по предложению Общественной палаты, и на первом заседании, дабы познакомиться поближе, каждый высказал свое видение и понимание работы на предстоящей избирательной компании и выборах. Ведь представителям штаба предстоит вместе работать на протяжении всех семи месяцев, которые предшествуют выборам 19 сентября.

— Действительно, хотелось бы прозрачности, ведь особенно у молодежи есть некоторое недоверие к выборам. Если «достучаться» до молодых людей, то можно изменить их мнение на этот счет. Донести до молодежи, что их голос тоже что-то значит. На мой взгляд нужно проводить работу так, чтобы человек не устранялся от выборов, — высказал свое мнение директор челябинской гимназии №1 Дамир Тимерханов.

Выступающие также подчеркивали важность популяризации самого процесса выборов, информирования населения о том, к примеру, какие обязанности лежат на депутатах, главах муниципальных образований. Это своего рода политический ликбез и развитие гражданского общества.

ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Выступающие отмечали, что население, безусловно, придерживается различных политических взглядов, но при этом нельзя допускать и в период избирательной компании и на самих выборах распространения так называемой фейковой информации, деструктивных технологий, дезинформации. Напротив, предоставлять объективную информацию.

В Общественной палате сообщили, что уже в ближайшее время будут проведены встречи с представителями различных политических партий, общественных организаций как раз на предмет подготовки к избирательной компании.

— Считаю, члены регионального общественного штаба в первую очередь должны заниматься информированием и правовым просвещением граждан. Штаб — лицо избирательного процесса. Радует, что региональные общественники имеют огромный опыт работы с общественными наблюдателями, их подготовке и обучению. Уверен, мы справимся с задачей, — сказал председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по экономике и правовым инициативам Алексей Ларин.

ВЫБРАЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ ШТАБА

Представители Общественного штаба на должность руководителя единогласно поддержали кандидатуру директора медиахолдинга «Медиа-центр» Валерия Шагиева.

Валерий Шагиев возглавит Общественный штаб по контролю и наблюдению на выборах. Фото: Алексей МИКУШИН

Новый руководитель штаба сразу обратил внимание на то, что работа этой структуры будем максимально оперативной и мобильной.

— Скорее всего, сам процесс выборов будет схож с прошлогодним. Не исключено, что будет доступно дистанционное электронное голосование, а сами выборы будут проходить на протяжении трех дней (возможность такого голосования уже подкреплена законодательно, — Прим. ред.). Объем работы предстоит большой, и хорошо, что в штабе будут работать представители самых различных сфер общественной жизни. Люди ждут чистых, прозрачных, легитимных выборов. И мы постараемся работать в рамках закона, грамотно и взвешенно, — прокомментировал свое назначение и предстоящую работу Валерий Шагиев.

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