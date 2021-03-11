Генеральный директор компании «НОВАТЭК-Челябинск», вице-спикер областного парламента Вадим Ромасенко: Кубок «НОВАТЭК» сохранил и приумножил традиции детского, школьного спорта

Шестиклассница Люба Малявкина из Аргаяша стала лучшим вратарем турнира в своей возрастной группе. В серии пенальти, где решалась судьба золотых медалей Люба отразила два удара из пяти и помогла своей команде выиграть Кубок «НОВАТЭК».

— Я долго искала, в какой вид спорта пойти. Занималась дзюдо, баскетболом, а потом в школе увидела, что одноклассницы здорово играют в футбол. Почти наравне с мальчишками. Решила себя попробовать. Тренер сразу посоветовал защищать ворота. Мне нравится, неплохо получается. Уже три года играю в нашей команде. Беру пример с вратаря нашей сборной Игоря Акинфеева. Мне нравится, как он отражает удары в броске, — поделилась своими впечатлениями Люба.

Кстати, в прошлом году аргаяшские девчата уже выигрывали «золото» Кубка «НОВАТЭК», повторили успех и в этом году.

БРАТ ДАЛ ТЕЛЕФОН ТРЕНЕРА

А партнерша Любы по команде хрупкая и миниатюрная Гузель Даутова стала лучшим бомбардиром турнира.

— Я только два года занимаюсь футболом. Пришла в нашу школьную секцию по примеру брата. Он мне дал номер телефона тренера. Я сама позвонила и попросилась в команду. Постепенно стало получаться, — скромно поведала о себе Гузель.

Учитель физкультуры Аргаяшской школы Вадим Кутлухужин рассказал, что их районные команды уже не раз становились победителями Кубка «НОВАТЭК».

— За победу на таких турнирах «НОВАТЭК-Челябинск» строит командам новую мини-футбольную площадку с искусственным покрытием. У нас в районе уже построено три таких прекрасных поля. А сами турниры по уровню организации выше всяких похвал. Все команды, которые приезжают из других городов обеспечивают горячим питанием, и еще дают хорошие «сухпайки» в дорогу. Тем, кто добирается совсем издалека, оплачивают и проживание и питание, — подчеркнул Вадим Кутлухужин.

ПРЕСТИЖНЫЙ И ЗНАЧИМЫЙ

Девятый сезон Кубка «НОВАТЭК» завершился. Награды нашли своих победителей и призеров. По словам генерального директора региональной газовой компании, вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Вадима Ромасенко, из-за пандемии и самоизоляции все соскучились по таким масштабным и традиционным турнирам.

— По срокам турнир пришлось немного сдвинуть и провести финальные игры не в декабре, как раньше, а уже в феврале. Но это лишь прибавило азарта! На дивизионном этапе, игры которого проводились в разных городах Челябинской области и собрали десятки команд со всех уголков региона, борьба за первые места была почти такой же упорной, как на областном финале. За неделю было сыграно 360 матчей! Это говорит о престиже турнира, его значимости, — рассказал Вадим Ромасенко. — А на самом финале, который завершился в Челябинске, за золото боролись 54 команды из разных территорий Южного Урала.

Вадим Ромасенко отметил, что за девять лет проведения турнира в Челябинской области было построено 33 площадки для мини-футбола с искусственным покрытие.

Кстати, с этого сезона появилось и новшество: школе, команда которой пять раз подряд станет обладателем Кубка «НОВАТЭК», возведут современный крытый футбольный манеж.

БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ

Отметим, что традиционно турнир на Кубок «НОВАТЭК» в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» проводится совместно с Министерством образования и науки Челябинской области.

На церемонии награждения победителей областного финала министр регионального ведомства Александр Кузнецов подчеркнул, что за девять лет в этом турнире приняли участие более 100 тысяч мальчишек и девчонок.

— Этот турнир начинался девять лет назад с небольшого количества участников, но за эти годы в разы увеличилось не только число команд, но и мастерство юных игроков. Многие уже участвовали и в зональных турнирах — на первенство Уральского федерального округа, в первенстве России, а две наших команды стали чемпионами страны, кто-то даже играл со своими сверстниками из других стран на международных турнирах. Мы благодарны компании «НОВАТЭК-Челябинск» за вклад в развитие детского футбола. Это прекрасная возможность для каждого добиться новых результатов, подняться на новые высоты в жизни, — подчеркнул Александр Кузнецов.

КУБОК «НОВАТЭК» в ЦИФРАХ И ФАКТАХ

— Турнир на Кубок «НОВАТЭК» проводится среди школьных команд (участвуют команды одной школы) в пяти возрастных группах от 8 до 17 лет (начальная группа — мальчики 2011-2012 г.р.).

— За девять сезонов в турнире в разных возрастных группах приняли участие более 100 тысяч школьников.

— На первенство УрФО выходят победители в своих возрастных группах Обладатели золотых медалей зонального первенства получают путевку на всероссийский финал.

— В разные годы чемпионами России стали две команды юношей школ Челябинской области.

— Игры первенства УрФО пройдут в Екатеринбурге в течение марта.

Победители девятого сезона Кубка «НОВАТЭК»:

2009-2010 г.р.

юноши — МАОУ ОЦ №3 г. Челябинск

девушки — МОУ АРГАЯШСКАЯ СОШ №2

2007-2008 г.р.

юноши — МАОУ СОШ 138 г. Челябинск

девушки — МОУ СОШ 24 г. Копейск

2005-2006 г.р.

Юноши — МОУ Увельская СОШ №1

Девушки — МАОУ СОШ №28 (Челябинск)

2003-2004 г.р.

Юноши — МАОУ СОШ №103 (Челябинск)

Девушки — МОУ СОШ №24 (Копейск)

КСТАТИ

Узнать условия, регламент, подать заявку и стать участником турнира школьных команд можно зарегистрировавшись на официальном сайте Кубка «НОВАТЭК». Все подробности на сайте.