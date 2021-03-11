На неделю Челябинск превратится в столицу технологий «Умного города»

В марте на протяжении недели 26 операторов связи со всех уголков России будут осваивать азы внедрения «Умных технологий» у челябинских специалистов. Эксперты одного из лидеров IT-рынка страны — компании «Интерсвязь» — расскажут участникам интенсива, как в кратчайшие сроки улучшить качество жизни в территориях при помощи технологий «Умного города» и сделать их максимально полезными для жителей.

Программа рассчитана на 4 дня, в каждом из которых будет рассматриваться определенный тематический блок. Первый посвящен «Умным домофонам». За время существования в этой нише рынка специалисты компании «Интерсвязь» получили опыт работы с большинством из существующих на данный момент моделей оборудования, а также разработали собственную домофонную вызывную панель и создали собственное программное решение по управлению домофонией.

В рамках второго блока провайдерам расскажут о деталях работы «Умного видеонаблюдения», а также об объединении всех «Умных сервисов» в единую экосистему при помощи мобильного приложения. Суперапп компании «Интерсвязь», который является универсальным пультом управления технологиями «Умного города» на Южном Урале на данный момент скачали уже более 1.5 миллионов раз.

Третий и четвертый дни посвящены вопросам сотрудничества с управляющими компаниями и коммерческим аспектам реализации умных сервисов, а также технической поддержке сервисов и организации колл-центра для работы с пользователями.

По задумке интенсив должен стать бустером для двухстороннего развития гостевых территорий и принимающего региона — Челябинской области. Во время обучения специалисты компании «Интерсвязь» получают и анализируют обратную связь: проблемы с которыми сталкиваются другие игроки рынка при внедрении и развитии «Умных технологий». Полученные данные помогут выстроить более успешные стратегии по улучшению качества жизни южноуральцев.

— Выступая в качестве менторов в вопросе развития и продвижения технологий «Умного города» мы не только наращиваем свои компетенции, но и формируем новый имидж родной области. Благодаря подобным мероприятиям на Южный Урал смотрят, как на один из центров цифровизации в стране. А именно такие «эпицентры» становятся сейчас «магнитом» для инвестиций и внедрения инновационных идей. А они в свою очередь способствуют общему улучшению уровня жизни и появлению новых путей развития Челябинской области, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

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