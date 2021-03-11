Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 12 марта 2021: новые случаи смертей и награждение медиков

Врачи уже год борются с коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ситуация с коронавирусом в Челябинской области продолжает постепенно стабилизироваться. Все больше медицинских учреждений возвращаются к доковидному режиму работы. А недавно в стационарах и домах престарелых был снят режим превентивной изоляции.

Инфографика: коронавирус74.рф

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 142 новых случая коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 53 910. Такие данные дают в региональном минздраве.

Скончались восемь человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли семь пациентов. Причиной смерти еще одного человека стали другие серьезные заболевания. Всего скончались за время пандемии 2 157 человек с ковидом.

Накануне врачи выписали 158 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 46 605 человек. Под присмотром врачей остаются 5 104 зараженных южноуральца.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В минувший четверг, 11 марта, в резиденции челябинского губернатора прошла церемония награждения медиков, внесших значительный вклад в борьбу с коронавирусом. Бойцов передовой — врачей, медсестер, работников службы скорой помощи, руководителей медицинских учреждений награждали дипломами замгубернатора Ирина Гехт и министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

— Ровно год назад, в марте, ВОЗ объявила пандемию COVID-19. И поначалу никто и предположить не мог, что битва за жизни приобретет глобальные масштабы. Если сначала для лечения ковида было перепрофилировано 2 тыс. коек, то потом — 9 тыс. коек. И благодаря вашему самоотверженному труду удалось спасти тысячи жизней, — обратилась на церемонии награждения к героям-медикам Ирина Гехт.

Напомним, премия за вклад в борьбу с коронавирусом была учреждена губернатором региона Алексеем Текслером в сентябре прошлого года.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 марта 2021 года.

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