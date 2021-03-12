Аналог олимпийского Сочи: пять фактов об этапе Кубка мира по фристайлу в «Солнечной долине»

Награды победителям и призерам изготавливаются мастерами-оружейниками Златоуста. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) на вопросы журналистов ответил председатель совета директоров ГК «Солнечная долина», президент Национального парка спорта и туризма «Тургояк», руководитель федерации фристайла Челябинской области Олег Сиротин. Мы собрали самые яркие факты и цифры об истории и нынешнем этапе Кубка мира по ски-кроссу.

Олег Сиротин рассказал об этапе Кубка мира на радио "Комсомольская правда". Фото: Василий ВОРОНИН

1. На этапе Кубка мира в Челябинской области участвую 82 спортсмена из 13 стран мира. Они разыграют два комплекта медалей среди мужчин и женщин. В «Солнечной долине» эти состязания пройдут уже в пятый раз (с 2017 года). В 2022 году этап Кубка мира также пройдет в Миассе. За все время участия российским спортсменам еще ни разу не удавалось подняться на пьедестал почета. По словам Олега Сиротина, в этом году наибольшие шансы завоевать медали имеют уроженец Челябинской области Игорь Омелин и его коллега по сборной Сергей Ридзик. В составе российской команды также выступит еще одна представительница Южного Урала — Анастасия Чирцова. Оба наших спортсмена были участниками Олимпийских игр-2018.

2. Для подготовки трассы этапа Кубка мира с помощью «снежных пушек» было заготовлено 80 тысяч кубометров искусственного снега. Трамплины и контруклоны сделаны из такой снежной массы. Кстати, в 2013 году в «Солнечной долине» для тренировок сборной России по ски-кроссу была построена трасса-дублер аналогичной по профилю дистанции в олимпийском Сочи.

Трассы ски-кросса - это виражи, трамплины и скоростные участки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

3. Трасса ски-кросса в «Солнечной долине» одна из самых сложных и протяженных на этапах Кубка мира и чемпионатах планеты. Длина — 1150 метров, ширина — от 20 до 40 метров, перепад высот - 193 метра, на трассе 56 фигур и семь поворотов. Скорость спортсмена на финишном трамплине может достигать 80 км/ч.

4. Зрительские места обустроены в финишной зоне и площадки вдоль трассы. Везде установлены большие телеэкраны и болельщики могут видеть весь ход гонки. На горно-лыжном комплексе также оборудована автопарковка на пять тысяч машиномест (парковка входит в стоимость билета).

5. Торжественное открытие соревнований 13 марта в 13.00. Стоимость билетов в зависимости от мест от 200 до 1 000 рублей (билеты — www.chel.kassir.ru).

Дети до 6 лет (включительно) проходят бесплатно и только в сопровождение взрослых. Открытие стадиона для зрителей в 10.30. Торжественное открытие соревнований 13 марта в 12.50 (начало шоу программы)

Билет на трибуну включает в себя — парковку автомобиля на перехватывающей парковке, шатл от места парковки до территории ГЛК, место за трибуне В.

Билет на трассу включает в себя — парковку автомобиля на перехватывающей парковке, шатл от места парковки до территории ГЛК, вход на смотровые площадки трассы ски-кросса.

«Солнечная долина» во время проведения этапа Кубка мира будет работать в обычном режиме.

ДЛЯ СПРАВКИ

— Этап Кубка мира по ски-кроссу в «Солнечной долине» станет предпоследнем в зимнем календаре. Все за сезон проводится восемь этапов Кубка мира – в Швейцарии, Франции, Швеции, Германии, Австрии, Грузии. Последний финальный этап пройдет 21 марта в Швейцарии.

— 12 марта состоятся квалификационные заезды, 13-го – финальные. Прямая трансляция соревнований 13 марта пройдет в прямом эфире телеканалов «Матч Страна», «Евроспорт», а также на Областном телевидении.

— Победителям этапа Кубка мира в Миассе вручаются позолоченные короны, всем призерам фирменные медали. Награды изготавливаются мастерами-оружейниками Златоуста.

ИЗ ИСТОРИИ

В 1986 году состоялся первый чемпионат мира по фристайлу, а через два года в 1988 году спорт стал олимпийским. Но на Олимпиаде этого года в канадском Калгари фристайл был только демонстрационным видом спорта, первые медали были разыграны на Олимпиаде во французском Альбервиле в 1992 году.

До Олимпиады в Сочи 2014 года в программу зимних олимпийских игр входили такие дисциплины фристайла, как могул, акробатика, ски-кросс, а в 2014 году в программу были включены и хафпайп, и слоупстайл.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель совета директоров ГК «Солнечная долина», президент Национального парка спорта и туризма «Тургояк», руководитель федерации фристайла Челябинской области Олег Сиротин:

— Ски-кросс на горнолыжных склонах с препятствиями в виде виражей, трамплинов, уже сам по себе захватывающий вид спорта. В заездах стартуют сразу четыре спортсмена. То есть конкуренция на склоне, как говорят, «ноздря в ноздрю». Двое выходят в следующий круг, двое выбывают. Трассы сложные, скоростные, и здесь проявляется мастерство и подготовленность спортсмена. Протяженность дистанции в среднем 1200-1300 метров.

Старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» Константин Киреев:

— Погода меняется каждый день, соответственно другие требования при подготовке лыж. Но мы готовы ко всем нюансам. Соперники сильные, в Миасс приехали практически все ведущие спортсмены мира. Но мы будем стараться биться за медали.

Игорь Омелин, сборная России (Челябинская область):

— Для меня домашний этап Кубка мира — особенный старт. Мне очень нравится здесь выступать. Я буквально вырос на «Солнечной долине», хорошо знаком с особенностями трассы. Кстати, ребята из других команд говорят, что им тоже очень понравилась трасса. Соперники все сильные, но предугадать, кто из них одержит победу невозможно. Этим и интересен ски-кросс, что здесь все непредсказуемо. Сегодня побеждает один, завтра другой. Будем стараться порадовать болельщиков и себя хорошими результатами.

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